Toruńska kuria ma zapłacić 600 tysięcy złotych. Cywilny proces w tej sprawie prowadzony był z wyłączeniem jawności. Mariusz Milewski ma dziś 31 lat. Do wykorzystywania seksualnego przez księdza dochodziło, gdy był ministrantem.

Mężczyzna domagał się od kurii miliona złotych. - Przyjąłem ten wyrok z dużą ulgą, gdyż ten prawie 11-letni etap mojego życia się już zakończył. Ciężar spadł z serca, jest dużo lżej. Kuria toruńska uniewinniła księdza Jarosława, później sąd państwowy go skazał, a dziś potwierdza winę i nakazuje kurii wypłacić zadośćuczynienie. To też sygnał dla innych ofiar, aby walczyć o sprawiedliwość, chociaż trwa to bardzo długo, bo w moim przypadku 11 lat - powiedział po wyjściu z sali rozpraw Milewski.

"Biskup toruński szanuje wyrok sądu w tej sprawie"

Na stronie kurii pojawił się w czwartek po południu komunikat w tej sprawie. "W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie o zadośćuczynienie p. Mariuszowi Milewskiemu za krzywdę wykorzystywania seksualnego przez duchownego diecezji toruńskiej, (...) biskup toruński szanuje wyrok sądu w tej sprawie" - napisano w oświadczeniu.

Obie strony postępowania nie przesądziły, czy będą składały w tej sprawie apelację.