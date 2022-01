Toruń: 21-latek atakował przechodniów maczetą

21-letni mężczyzna szedł ulicami Torunia i atakował przypadkowych przechodniów maczetą - informuje policja. Trzy osoby są ranne i trafiły do szpitala. Napastnik został zatrzymany. - Poszkodowanych może być więcej, apelujemy do tych osób, żeby się do nas zgłosiły - mówi Interii podinsp. Wioletta Dąbrowska z toruńskiej policji.

