To największy taki pomnik w Europie. Fundatorzy zdradzili, co nimi kierowało

W skrócie Fundatorzy pomnika Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu zdecydowali się na sfinansowanie obiektu jako wyraz podziękowania za powrót do zdrowia Romana Karkosika po udarze.

Monument, zrealizowany według projektu Adama Jakuba Matejkowskiego, jest najwyższym tego typu pomnikiem w Europie i został wykonany z białego betonu.

Uroczystość poświęcenia pomnika odbyła się w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a przewodniczył jej biskup Krzysztof Wętkowski.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Ten pomnik to jest podziękowanie, bo mój mąż nie powinien żyć. Tak mówili lekarze, a on żyje. Dzięki modlitwom, dzięki wielu mszom świętym przeżył - mówiła Grażyna Karkosik w rozmowie z "Faktem".

Jak wyjaśniła, jej mąż przeszedł bardzo ciężki udar, po którym przeszedł kilka operacji. - Lekarz powiedział mi tylko: jeśli pani wierzy, to niech się pani modli. I ja się modliłam codziennie - wyznała kobieta.

Podziękowanie za "cud Boży". Fundatorzy pomnika w Konotopiu ujawnili swoje intencje

Zdaniem Grażyny Karkosik, wyzdrowienie jej męża to "cud Boży". Po tym, jak jej mąż doszedł do siebie, postanowił zrobić coś, by podziękować Opatrzności za swoje życie. - To przyszło nagle, takie natchnienie - relacjonowała żona biznesmena.

- Mąż poczuł, ze musi coś zrobić. Taką miał potrzebę serca i duszy - opowiadała.

Fundatorzy pomnika Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu nie chcieli ujawnić, ile kosztowało ich jego wzniesienie. Grażyna Karkosik przekonywała, że w pewnym momencie życia pieniądze przestają mieć tak duże znaczenie.

- Nie liczymy pieniędzy. Człowiek odchodzi z tego świata i nic ze sobą nie zabiera (...) Nie robimy tego dla rozgłosu, tylko z potrzeby serca. Żeby podziękować Bogu i Matce Bożej za opiekę - tłumaczyła żona przedsiębiorcy.

Najwyższy w Europie i drugi na świecie. Olbrzymi maryjny pomnik poświęcony

Monument został wzniesiony na polu we wsi Konotopie koło Lipna, przy drodze krajowej nr 10 Szczecin - Warszawa. W sobotę, w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, został poświęcony przez ordynariusza diecezji włocławskiej biskupa Krzysztofa Wętkowskiego. Na uroczystości obecny był także Lech Wałęsa.

Monument powstał według projektu rzeźbiarza Adama Jakuba Matejkowskiego. Cokół pomnika okala osiem filarów tworzących koronę, a w jej obrębie na wysokości 15,3 m powstał taras.

Całość została wykonana w technologii żelbetowej, a użyty do budowy beton ma biały kolor.

Pomnik jest najwyższym tego rodzaju obiektem w Europie i drugim na świecie. Światowy rekord należy natomiast do Matki Całej Azji - Wieży Pokoju, znajdującej się w Batangas City na Filipinach. Mierzy ona 98,15 m wysokości.



