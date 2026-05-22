W skrócie Strażacy prowadzą działania gaśnicze na poligonie w Toruniu, gdzie doszło do dużego pożaru.

Ogień objął początkowo około trzech hektarów, jednak istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się na 10 hektarów.

W akcję zaangażowanych jest około 20 zastępów straży pożarnej, dwa samoloty gaśnicze i śmigłowiec.

Do pożaru doszło w piątek przy ul. Michała Drzymały w Toruniu.

Jak przekazała w rozmowie z Interią mł. bryg. Aleksandra Starowicz zgłoszenie o zdarzeniu toruńscy strażacy otrzymali ok. 12.20.

Ogień na poligonie w Toruniu. Płomienie mogą objąć 10 hektarów

Według pierwszych informacji ogień miał objąć około trzech hektarów terenu. Sytuacja jednak szybko się pogorszyła. Obecnie szacuje się, że pożar może rozprzestrzenić się nawet na 10 hektarów.

- Doszło do pożaru trawy. Ogień wybuchł na terenie poligonu, jest to obszar trudno dostępny dla strażaków - poinformowała rzeczniczka. Trudne warunki sprawiły, że pożar zaczął błyskawicznie się rozprzestrzeniać.

W akcji gaśniczej uczestniczy około 20 zastępów straży pożarnej, w tym jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Strażaków z powietrza wspierają dwa samoloty gaśnicze Dromader oraz śmigłowiec.

Mimo intensywnej akcji ogień przedostał się już do lasu. - Sytuacja na pewno nie jest jeszcze opanowana - podkreśliła mł. bryg. Aleksandra Starowicz.





