Spacerując, znalazł ludzkie kości. "Mają co najmniej 40 lat"

Dagmara Pakuła

Mieszkaniec wsi Pińczata (woj. kujawsko-pomorskie) natknął się podczas sobotniego spaceru na ludzkie szczątki - potwierdził w rozmowie z Interią młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Sprawę bada prokuratura. Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki mają co najmniej 40 lat.

Szczątki zostały zabezpieczone pod nadzorem prokuratora (zdj. ilustracyjne)
Szczątki zostały zabezpieczone pod nadzorem prokuratora (zdj. ilustracyjne)Michal Dyjuk Agencja FORUM

Policja interweniowała w sprawie znaleziska w sobotę. Kości zostały ujawnione w pobliżu cmentarza.

- Szczątki zostały zabezpieczone pod nadzorem prokuratora - potwierdził w rozmowie z Interią młodszy aspirant Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.

Jak wyjaśnił, istotne w sprawie było choćby wstępne określenie, ile czasu mogło minąć od śmierci osoby, do której należą. - Szczątki mają co najmniej 40 lat - dodał policjant, dodając, że na ten moment policja nie posiada dalszych, szczegółowych informacji.

    Pińczata. Ludzkie szczątki znalezione przez przechodnia. Prokuratura wszczęła śledztwo

    Odpowiedzi na mnożące się pytania przyniosą dopiero szczegółowe badania, jakie zostaną przeprowadzone na zabezpieczonym materiale. Wstępne oględziny nie wystarczyły, by określić płeć osoby, której szczątki odnaleziono.

    Nie wiadomo też, czy była to osoba dorosła czy dziecko, ani czy kości pochodzą z jednego ciała, czy są to szczątki więcej niż jednej osoby.

    Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo z art. 155 KK (nieumyślne spowodowanie śmierci). Nie wiadomo, kiedy można spodziewać się pierwszych wyników badań.

