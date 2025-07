- Co do sześciu mamy pewność, że są to osoby, które na terenie kraju przebywały legalnie. W stosunku do jednego z mężczyzn wydano decyzję nakazującą mu opuszczenie kraju. W przypadku ósmej osoby - jesteśmy w trakcie ustaleń, być może dziś na koniec dnia będziemy mogli przekazać więcej informacji - wyjaśniła funkcjonariuszka. Z informacji policjantki wynika, że Kolumbijczycy byli zatrudnieni w okolicznym zakładzie pracy i mieszkali w specjalnym hotelu pracowniczym.