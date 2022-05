W sobotę około godziny 23:00 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o potrąceniu dwóch osób na jednej ze stacji paliw w gminie Rypin. - Po przyjeździe na miejsce, mundurowi ustalili, że 25-letni kierowca bmw celowo wprowadził swój pojazd z poślizg, w wyniku czego stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w dziewięcioosobową grupę stojących osób - zrelacjonowała asp. szt. Dorota Rupińska z rypińskiej policji.

Miał prawie półtora promila alkoholu

W wyniku wypadku dwóch 19-latków zostało przewiezionych do szpitala. - Policjanci podczas wykonywania czynności sprawdzili stan trzeźwości kierowcy bmw, okazało się wówczas, że ma w organizmie blisko półtora promila alkoholu - poinformowała policja.

W związku z tym 25-latek został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. W niedzielę pijany kierowca został doprowadzony do prokuratury, gdzie na podstawie zebranych dowodów przez policjantów zostały mu przedstawione zarzuty.

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt

Prokurator zarzuca mężczyźnie to, że znajdując się w stanie nietrzeźwości spowodował wypadek czym sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, za co grozi mu do 8 lat więzienia.

Jeszcze tego samego dnia na wniosek policjantów 25-latek został aresztowany na 3 miesiące.