W skrócie Podczas interwencji w Bydgoszczy mężczyzna zaatakował policjantów nożem i został postrzelony przez funkcjonariuszkę.

Ranny został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł po godzinie od zdarzenia.

Tego samego dnia w Nowym Sączu inny mężczyzna z nożem zginął po użyciu broni przez policję.

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Do zdarzenia doszło około godziny 21 w Bydgoszczy. Funkcjonariusze zostali wezwani do interwencji w kamienicy na Osiedlu Błonie, gdzie mężczyzna miał dokonywać samookaleczeń.

Bydgoszcz. 44-latek ruszył na policjantów, padł strzał

Jak przekazała w rozmowie z PAP rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji mł. insp. Monika Chlebicz, policjanci wezwali wsparcie i na miejscu pojawiły się kolejne partole. Mimo to mężczyzna nie przestawał być agresywny.

Według relacji służb, w pewnym momencie akcja przeniosła się na zewnątrz budynku, gdzie 44-latek ruszył w kierunku policjantów z nożem. Jedna z funkcjonariuszek oddała strzał, raniąc agresora.

W czasie interwencji na miejscu była karetka pogotowia. Ratownicy od razu przystąpili do udzielania pomocy postrzelonemu mężczyźnie, który następie został przewieziony do szpitala.

Mł. insp. Chlebicz dodała, że po godzinie 22 ze szpitala dotarła wiadomość, że 44-latek zmarł. O zdarzeniu została poinformowana prokuratura. Na miejscu interwencji trwają oględziny.

Nowy Sącz. Nożownik zastrzelony przez policjantów

Wcześniej informowaliśmy o podobnym incydencie w Nowym Sączu.

Policja w niedzielę przed godz. 11 otrzymała zgłoszenie, że ulicą Lwowską w Nowym Sączu idzie mężczyzna z nożem. Wezwany na miejsce partol policji potwierdził, że 41-latek faktycznie ma przy sobie niebezpieczne narzędzie.

Policjanci wzywali, by go wyrzucił, jednak mężczyzna nie reagował na polecenia. Funkcjonariusze użyli tasera, ale mężczyzna nadal szedł w kierunku jednego z policjantów. Wówczas drugi funkcjonariusz użył broni służbowej i oddał strzały.

Ranny został przewieziony do szpitala, gdzie zmarł.

Skarżysko-Kamienna. Nożownik zaatakował pielęgniarza

W międzyczasie groźną sytuację odnotowano w woj. świętokrzyskim. Pacjent szpitala w Skarżysku-Kamiennej zaatakował nożem pielęgniarza.

- Pacjent szpitala leczony na oddziale z powodu zaburzeń zaatakował pielęgniarza. Medykowi udzielono natychmiastowej pomocy. Został opatrzony, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział kom. Ireneusz Borowiec, dyżurny KWP w Kielcach.

Policjant zapewnił, że nie było niebezpieczeństwa dla innych osób. Dodał, że 60-letni napastnik "obecnie przebywa w szpitalu psychiatrycznym". Skarżyscy policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia.



