Rodzinna tragedia w Chełmnie. Nowe fakty, "kominiarz poświadczył nieprawdę"
Kominiarz usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy w protokole przeglądu kominiarskiego budynku, w którym wskutek zatrucia czadem zmarli kobieta i jej troje dzieci. Nowe informacje w sprawie przekazał szef prokuratury w Chełmnie Mateusz Wiśniewski.
W skrócie
- Kominiarz usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy w protokole przeglądu budynku, gdzie wskutek zatrucia czadem zmarły cztery osoby.
- Mężczyzna przyznał się do winy i zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz wykonywania zawodu.
- Właścicielka mieszkania została tymczasowo aresztowana pod zarzutem podżegania do podrobienia dokumentów po tragedii.
Zwłoki 31-letniej kobiety, a także jej dwuletniego syna oraz córek w wieku siedmiu i 12 lat odkryli 15 stycznia strażacy w mieszkaniu na parterze dwukondygnacyjnego budynku na obrzeżach chełmińskiej starówki.
Strażacy interweniowali po zgłoszeniu rodziny zaniepokojonej brakiem kontaktu z krewnymi. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci domowników było zatrucie czadem.
Rodzinna tragedia w Chełmnie. Zarzuty dla kominiarza
Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna przeprowadzający coroczne, obowiązkowe przeglądy kominiarskie wystawił protokół przeglądu budynku, pomimo że nie wszedł do każdego z czterech mieszkań budynku i nie sprawdził wentylacji w każdym z tych mieszkań oraz nie wszedł na dach i nie sprawdził drożności przewodów kominowych.
W związku z tym kominiarzowi przedstawiono zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie.
Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o szczegółach przesłuchania.
Prokuratura wobec podejrzanego zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze - zakaz wykonywania zawodu kominiarza do czasu jego uchylenia przez prokuratora lub sąd, poręczenie majątkowe w wysokości 2 tys. zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, obowiązek stawiania się pięć razy w tygodniu na policji, zakaz zbliżania i kontaktowania się z określoną grupą świadków.
Podejrzanemu grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.
Zarzut dla właścicielki mieszkania. Powodem przegląd i kontrola pieca
Kominiarz jest kolejną osobą, której przedstawiono zarzuty w śledztwie. W poniedziałek właścicielka mieszkania, w którym doszło do śmiertelnego zatrucia, usłyszała zarzut podżegania już po tragedii do podrobienia dokumentów potwierdzających przegląd i kontrolę pieca gazowego.
Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował podejrzaną na miesiąc ze względu na obawę matactwa. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat.