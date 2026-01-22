Rodzinna tragedia w Chełmnie. Nowe fakty, "kominiarz poświadczył nieprawdę"

Artur Pokorski

Oprac.: Artur Pokorski

Kominiarz usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy w protokole przeglądu kominiarskiego budynku, w którym wskutek zatrucia czadem zmarli kobieta i jej troje dzieci. Nowe informacje w sprawie przekazał szef prokuratury w Chełmnie Mateusz Wiśniewski.

Nocna scena ulicy w małej miejscowości, zabudowanej niskimi budynkami mieszkalnymi, z zaparkowanymi samochodami. Ulica oraz chodnik są pokryte śniegiem i lodem, a miejsce zostało odgrodzone taśmą ostrzegawczą. Na tle oświetlenia ulicznego widoczni są p...
Miejsce tragedii w Chełmnie, gdzie czadem zatruła się czteroosobowa rodzinaTomasz WięcławskiPAP

W skrócie

  • Kominiarz usłyszał zarzut poświadczenia nieprawdy w protokole przeglądu budynku, gdzie wskutek zatrucia czadem zmarły cztery osoby.
  • Mężczyzna przyznał się do winy i zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze, w tym zakaz wykonywania zawodu.
  • Właścicielka mieszkania została tymczasowo aresztowana pod zarzutem podżegania do podrobienia dokumentów po tragedii.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Zwłoki 31-letniej kobiety, a także jej dwuletniego syna oraz córek w wieku siedmiu i 12 lat odkryli 15 stycznia strażacy w mieszkaniu na parterze dwukondygnacyjnego budynku na obrzeżach chełmińskiej starówki.

Strażacy interweniowali po zgłoszeniu rodziny zaniepokojonej brakiem kontaktu z krewnymi. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci domowników było zatrucie czadem.

Rodzinna tragedia w Chełmnie. Zarzuty dla kominiarza

Z ustaleń prokuratury wynika, że mężczyzna przeprowadzający coroczne, obowiązkowe przeglądy kominiarskie wystawił protokół przeglądu budynku, pomimo że nie wszedł do każdego z czterech mieszkań budynku i nie sprawdził wentylacji w każdym z tych mieszkań oraz nie wszedł na dach i nie sprawdził drożności przewodów kominowych.

W związku z tym kominiarzowi przedstawiono zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumencie.

Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia, ale prokuratura ze względu na dobro śledztwa nie informuje o szczegółach przesłuchania.

    Prokuratura wobec podejrzanego zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze - zakaz wykonywania zawodu kominiarza do czasu jego uchylenia przez prokuratora lub sąd, poręczenie majątkowe w wysokości 2 tys. zł, zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu, obowiązek stawiania się pięć razy w tygodniu na policji, zakaz zbliżania i kontaktowania się z określoną grupą świadków.

    Podejrzanemu grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

    Zarzut dla właścicielki mieszkania. Powodem przegląd i kontrola pieca

    Kominiarz jest kolejną osobą, której przedstawiono zarzuty w śledztwie. W poniedziałek właścicielka mieszkania, w którym doszło do śmiertelnego zatrucia, usłyszała zarzut podżegania już po tragedii do podrobienia dokumentów potwierdzających przegląd i kontrolę pieca gazowego.

    Sąd, na wniosek prokuratora, tymczasowo aresztował podejrzaną na miesiąc ze względu na obawę matactwa. Kobiecie grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat.

