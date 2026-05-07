Rodzinna podróż zakończyła się tragedią. 12-latka zmarła po zasłabnięciu
Nie żyje 12-latka, która wraz z rodziną podróżowała autostradą A1 w woj. kujawsko-pomorskim - potwierdził w rozmowie z polsatnews.pl przedstawiciel KMP we Włocławku. Dziewczynka niespodziewanie straciła przytomność. Na miejsce wezwano służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo przeprowadzonej reanimacji jej życia nie udało się uratować.
Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek na autostradzie A1 w okolicy miejscowości Dziankowo (woj. kujawsko-pomorskie). Z informacji przekazanych przez służby wynika, że na 227. kilometrze trasy kobieta podróżująca z rodziną zauważyła, że jej córka straciła przytomność.
- Zostaliśmy powiadomieni przez kobietę, że stwierdziła utratę przytomności u 12-letniej córki a chwilę później brak oddechu - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl mł. asp. Tomasz Tomaszewski z zespołu prasowego KMP we Włocławku.
Tragedia na autostradzie A1. Nie żyje 12-latka, na miejscu lądował śmigłowiec LPR
Policja poinformowała, że partner kobiety natychmiast zatrzymał samochód na poboczu i rozpoczął reanimację.
Działania trwały do momentu przyjazdu służb. Na miejscu lądował m.in. śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR).
- Pomimo udzielonej pomocy przez ratowników medycznych i lekarza LPR nie udało się przywrócić czynności życiowych 12-latki - wyjaśnił mł. asp. Tomaszewski.
Śmierć na autostradzie A1. Nastolatka nagle zasłabła, trwa śledztwo
Sprawę śmierci 12-latki wyjaśniają mundurowi pod nadzorem prokuratury. Przedstawiciel włocławskiej policji podkreślił jednak, że dopiero po przeprowadzeniu koniecznych czynności będzie można powiedzieć więcej o przyczynach śmierci dziecka.
- Policjanci na miejscu prowadzili czynności procesowe z udziałem prokuratora, który polecił zabezpieczyć ciało i od przeprowadzonej sekcji zwłok będzie zależało dalsze postępowanie w sprawie - przekazał mł. asp. Tomaszewski.
O tragedii jako pierwszy informował serwis o2.pl. Z jego nieoficjalnych doniesień wynika, że zmarła 12-latka przeszła kilka lat temu operację w szpitalu. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy informacja ta ma związek ze zdarzeniem, do którego doszło na autostradzie A1.