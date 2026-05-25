Referendum w znanym uzdrowisku nieważne. Burmistrz zostaje, zabrakło 28 osób

W skrócie Referendum w sprawie odwołania burmistrza Ciechocinka Jarosława Jucewicza zostało uznane za nieważne z powodu zbyt niskiej frekwencji, brakowało 28 osób do wymaganego progu.

Jarosław Jucewicz pozostaje na stanowisku burmistrza i zapowiedział powrót do codziennej pracy, komentując, że wynik referendum daje do myślenia.

Inicjatorzy referendum zarzucali burmistrzowi m.in. ignorowanie głosu mieszkańców oraz plany budowy biogazowni, a sam Jucewicz bronił się, że wycofał się z tej inwestycji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Aby referendum w Ciechocinku było ważne, konieczny był udział w nim 2123 osób, czyli trzech piątych z liczby wyborców, którzy wzięli w 2024 roku dział w wyborze włodarza uzdrowiskowej miejscowości.

Do głosowania poszło 2095 osób, a głosów ważnych było 2089. Za odwołaniem Jarosława Jucewicza były 2004 osoby, a przeciw 85. Z danych opublikowanych przez PKW wynika, że do głosowania poszło o 28 osób za mało, aby wypełnić próg frekwencyjny.

Referendum w Ciechocinku nieważne. Burmistrz zostaje na stanowisku

"W Ciechocinku referendum już za nami, choć jego wynik daje wiele do myślenia. Dziękuję wszystkim za wsparcie i gratulacje. Już jutro wracamy do pracy i mierzymy się z kolejnymi wyzwaniami codzienności" - napisał w nocy w mediach społecznościowych Jarosław Jucewicz.

Dodał, że było blisko, aby wynik był inny. "Niestety pojawiły się incydenty, które nie powinny mieć miejsca, jak łamanie ciszy wyborczej czy nagabywanie mieszkańców do udziału w głosowaniu w dniu referendum" - napisał.

"Dziś jednak wszystko się resetuje. Dlatego apeluję do drugiej strony, ja również potrafię uderzyć się w pierś, ale proszę, abyście przestali budować wokół uzdrowiska negatywne emocje. Miasto ma ogromny potencjał. Naprawdę nie zmarnujmy tej szansy" - wskazał burmistrz, który zostaje na stanowisku.

Chcieli odwołać burmistrza Ciechocinka. Wytykali błędy Jucewiczowi

Na kilka dni przed głosowaniem Jarosław Jucewicz zamieścił posty w mediach społecznościowych, w których namawiał do nieuczestniczenia w referendum. Jak dodawał, "nasza drużyna podjęła decyzję o nieuczestniczeniu w referendum".

"To przyjęta strategia, wynikająca z obowiązujących przepisów oraz szacunku do indywidualnej decyzji każdego mieszkańca" - napisał burmistrz, zaznaczając jednocześnie, że każdy ma prawo samodzielnie decydować, czy uczestniczyć w referendum.

Jeszcze w piątek Jucewicz pisał: "To nie jest wybór między dobrem a złem. To kolejny polityczny spektakl, w którym obywatel ma tylko potwierdzić wcześniej napisany scenariusz. Dlatego czasem największym sprzeciwem nie jest postawienie krzyżyka, ale odmowa udziału w grze". Jak dodał, "nie warto w tym teatrze grać drugoplanowej roli".

Inicjatorzy akcji referendalnej zarzucali Jucewiczowi, że ignoruje głos mieszkańców, przede wszystkim w kwestii budowy biogazowni w okolicach symbolu uzdrowiska, czyli tężni. Wskazywali też, że nie respektuje woli mieszkańców, nie prowadzi dialogu, źle zarządza miastem. Burmistrz bronił się m.in. wskazują, że wycofał się już z idei biogazowni.





Gosek-Popiołek po referendum: Kraków potrzebuje merytorycznej debaty i spokoju Polsat News