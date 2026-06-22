W skrócie Pożar w hali magazynowej przy ulicy Barskiej we Włocławku. W hali przechowywane były żywica i rozpuszczalniki.

Na miejscu działa około 30 zastępów straży pożarnej.

Konieczna była ewakuacja pacjentów pobliskiego szpitala.

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Zgłoszenie o pożarze w hali magazynowej przy ulicy Barskiej wpłynęło do służb ratunkowych około godz. 7. Nad miastem unosiły się kłęby gęstego, czarnego dymu, widoczne z odległości kilku kilometrów.

Ogień szybko objął magazyny, w których składowane były żywica i rozpuszczalniki - poinformował na antenie Polsat News bryg. mgr Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku.

- Na miejsce zostały wysłane wszystkie jednostki gaśnicze straży pożarnej z Włocławka, zadysponowaliśmy też OSP z okolicznych miejscowości i straż z okolicznych powiatów - dodał strażak.

Obecnie strażacy dogaszają pożar. - Próbujemy teraz dogasić te elementy, które ewentualnie mogą się jeszcze palić. Ze względu na to, że to konstrukcja metalowa, powyginana, stwarza też zagrożenie duże dla strażaków, którzy w pobliżu pracują i nie mogą wejść do środka, dlatego z zewnątrz musimy pomału tą halę rozbierać i dogaszać - wyjaśnił bryg. Bladoszewski.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało alert do mieszkańców: ". Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji".

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Pożar hali magazynowej we Włocławku

Konieczne było przeprowadzenie ewakuacji pacjentów z pobliskiego szpitala.

- Pożar bardzo szybko się rozprzestrzeniał. W sąsiedztwie bezpośrednim jest szpital niepubliczny, w którym byli pacjenci, co stwarzało zagrożenie (...). Szpital został przez strażaków ewakuowany, ewakuowaliśmy 30 pacjentów i 32 osoby z personelu. Nikomu nic się nie stało - przekazał bryg. Bladoszewski. Wszyscy zostali przetransportowani w bezpieczne miejsce.

Urząd miasta zaznaczył w komunikacie, że pożar nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Włocławka. Władze miasta apelują jednak o niezbliżanie się do rejonu ulicy Barskiej i ścisłe stosowanie się do poleceń służb.

W związku z akcją gaśniczą na ulicy Barskiej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku wprowadziło zmiany w kursowaniu transportu publicznego.

Od godziny 8.30 do odwołania całkowicie zamknięte dla ruchu zostało skrzyżowanie ulic Polnej i Barskiej. Utrudnienia dotyczą pasażerów linii autobusowych numer 5, 8, 10, 14, 14A, 19, 20 oraz 24A, które skierowano na trasy objazdowe.

Miejski przewoźnik poinformował, że dla wygody pasażerów autobusy będą zatrzymywać się na wszystkich mijanych po drodze przystankach.

Akcja gaśnicza może potrwać co najmniej kilka godzin.





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