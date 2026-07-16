W skrócie Kąpielisko nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim zostało zamknięte z powodu wykrycia sinic, które stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Sanepid potwierdził zakwit sinic w jeziorze i zaleca śledzenie komunikatów dotyczących jakości wody przed planowaniem wypoczynku nad wodą.

Obecność sinic w wodzie może powodować niekorzystne reakcje organizmu, takie jak wysypka, podrażnienie spojówek oraz dolegliwości żołądkowe po połknięciu zanieczyszczonej wody.

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Informacja o nieprzydatności wody do kąpieli została opublikowana w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Jak przekazała gmina Kamień Krajeński, decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa.

"W związku z występowaniem sinic kąpielisko nad Jeziorem Mochel zostało zamknięte do odwołania. Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa" - czytamy w komunikacie samorządu.

Jezioro Mochel. Sanepid potwierdził zakwit sinic

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim poinformowała w mediach społecznościowych, że kontrolę przeprowadzono niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia o podejrzeniu zakwitu sinic. Oględziny potwierdziły ich występowanie.

Sanepid podkreślił, że w okresie wakacyjnym na bieżąco monitoruje miejsca wykorzystywane do kąpieli i reaguje na każde zgłoszenie dotyczące jakości wody.

"Okres wakacyjny to czas odpoczynku nad wodą, dlatego reagujemy na każde zgłoszenie i na bieżąco monitorujemy miejsca wykorzystywane do kąpieli. Naszym celem jest, aby Wasz wypoczynek był nie tylko udany, ale przede wszystkim bezpieczny" - przekazała Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim.

Do czasu poprawy jakości wody kąpielisko pozostanie jednak zamknięte. Sanepid zachęca osoby planujące wypoczynek nad wodą do sprawdzania bieżących komunikatów dotyczących jakości wody i statusu kąpielisk w Serwisie Kąpieliskowym GIS.

Zamknięte kąpieliska. Sinice w wodzie. Jak je rozpoznać?

Sinice (cyjanobakterie) zaliczane są do najstarszych organizmów występujących na Ziemi. Występują zarówno w wodach słonych, jak i śródlądowych, unosząc się swobodnie w toni wodnej.

Podczas bezwietrznej pogody niektóre sinice mogą unosić się ku powierzchni wody i tworzyć tam kożuchy. Wyglądają wówczas jak rozlana farba, galaretka lub płatki pływające po powierzchni wody. Nie należy mylić sinic z makroglonami, które mogą unosić się przy powierzchni wody w strefie brzegowej jezior czy Bałtyku.

Często fale wyrzucają na brzeg plaż te zielone maty, które choć nie wyglądają estetycznie i w wyniku rozkładu mogą wydzielać nieprzyjemny zapach, to same nie są szkodliwe i nie są źródłem toksyn.

W przypadku zakwitu sinic nie zaleca się wchodzenia do wody. Kąpiel w zanieczyszczonej sinicami wodzie może spowodować niekorzystne reakcje organizmu: od wysypki na skórze po zaczerwienienie spojówek. W przypadku połknięcia takiej wody mogą wystąpić dolegliwości układu pokarmowego, w tym biegunka, wymioty i bóle brzucha.





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