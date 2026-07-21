W skrócie Budowa ponad 55-metrowego pomnika Matki Boskiej w Konotopiu zbliża się do końca, a uroczyste odsłonięcie planowane jest na 15 sierpnia tego roku.

Monument będzie najwyższą figurą maryjną w Europie, a jego taras widokowy w koronie pozwoli na podziwianie panoramy okolicy.

Wokół pomnika powstaje infrastruktura, w tym parkingi, tereny zielone i fontanna, a Konotopie już teraz odwiedzają zainteresowani budową turyści.

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Konotopie to niewielka wieś w województwie kujawsko-pomorskim koło Torunia, ale to właśnie tam wznosi się ponad 55-metrowy pomnik przedstawiający Matkę Boską. Projekt stworzył rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski.

Budowę rozpoczęto w 2025 roku, natomiast uroczyste poświęcenie i odsłonięcie ma odbyć się 15 sierpnia, kiedy obchodzone jest Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - w Polsce znane także jako święto Matki Boskiej Zielnej.

Pomnik Matki Boskiej w Konotopiu. Najwyższy w Europie

Pomnik przewyższy statuę Chrystusa Zbawiciela w Rio de Janeiro (38 metrów), a także figurę Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie (36 metrów). Stanie się jednocześnie najwyższą figurą maryjną w Europie.

Budowa 55-metrowego posagu Matki Boskiej w Konotopiu Wojciech Olkusnik East News

Sama figura osiągnie wysokość 40,6 metra, natomiast korona, stanowiąca jej podstawę, mierzyć będzie około 15 metrów wysokości. Korona stanie się także tarasem widokowym umożliwiającym podziwianie panoramy okolicy.

Fundatorami pomnika Matki Boskiej są przedsiębiorca i miliarder Roman Karkosik oraz jego żona. "Inspiracją dla monumentu jest znajdująca się w sanktuarium w Konotopiu 55-centymetrowa figura Matki Boskiej Bolesnej, słynąca z łask" - opisuje "Dziennik Zachodni".

Z kolei serwis Architektura Murator podaje, że koszt budowy pomnika szacowany jest na ok. 100 mln zł i według zapowiedzi inwestora ma przetrwać minimum 300 lat.

Zbliżenie na górną część pomnika Matki Boskiej w Konotopiu Wojciech Olkusnik East News

Konotopie. Pomnik może przyciągnąć tłumy pielgrzymów

Na długo przed końcem budowy Konotopie zaczęło przyciągać zaciekawionych turystów. Wkrótce monumentalny pomnik może stać się stałym punktem na mapie pielgrzymek, tak jak miało to miejsce w przypadku innych podobnych budowli.

Dookoła posągu ma znaleźć się infrastruktura sprzyjająca wycieczkom, w tym parkingi, tereny zielone i fontanna.





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