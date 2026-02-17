W skrócie We Włocławku doszło do awarii głównej rury sieci ciepłowniczej; około 50 tys. osób nie ma dostępu do ogrzewania.

Sieć przełączono na zapasową magistralę na obniżonych parametrach dostarczania ciepła.

Miasto zaleca mieszkańcom m.in. ograniczenie wychładzania mieszkań i korzystanie z elektrycznych źródeł ogrzewania.

We Włocławku trwa usuwanie nocnej awarii sieci ciepłowniczej. Uszkodzona została główna rura dostarczająca ciepło do miasta. - Awaria dotyczy trzech dzielnic, czyli około 50 tys. osób, a obszarowo około 60 proc. miasta - przekazał Polskiej Agencji Prasowej prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.

Sieć przełączono na zapasową magistralę. "Tym samym parametry będą obniżone do czasu usunięcia awarii" - czytamy w komunikacie Urzędu Miasta.

Z powodu awarii odwołano zajęcia w części placówek oświatowych. "Zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach na terenie osiedla Południe, Śródmieście i Kazimierza Wielkiego zostają odwołane. Na terenie osiedla Michelin, Zawiśle oraz Zazamcze zajęcia odbywają się według planu" - poinformował urząd.

Awaria sieci ciepłowniczej we Włocławku. Ile potrwają zakłócenia?

Ciepłownia odnotowała sygnał o "nagłym, dużym ubytku wody, rzędu 50 metrów sześciennych na godzinę" w poniedziałek około godz. 14 - poinformował serwis wloclawek.naszemiasto.pl pełnomocnik zarządu MPEC, Daniel Tobjasz.

Około dwie godziny później na prawdopodobne miejsce usterki dotarł ciężki sprzęt i rozpoczęto pierwsze wykopy. Jednak z powodu trudności z precyzyjnym ustaleniem miejsca wycieku, prace przeniesiono w inny rejon - relacjonował przedstawiciel ciepłowni.

Ostatecznie właściwe miejsce uszkodzenia zlokalizowano tuż przed północą, po czym rozpoczęto przygotowania do naprawy. Właściwe prace naprawcze ruszyły o godz. 5 rano.

Okazało się, że doszło do pęknięcia rury o średnicy 600 mm. Jak podaje serwis dziendobrywloclawek.pl, magistrala ma około 47 lat i wcześniej nie odnotowano w tym miejscu żadnych awarii.

Jak zauważa prezydent miasta, do usterki doszło w "bardzo niefortunnej lokalizacji, bo około 300-400 m od miejskiej ciepłowni". - Można powiedzieć, że to usterka na autostradzie dostarczającej ciepło do miasta - powiedział. Dodał, że to najgorsza możliwa lokalizacja awarii, bo nie da się ograniczyć jej skutków.

- Są już odlewane elementy pozwalające na uszczelnienie ciepłociągu. Mam informację, że powinniśmy uporać się z awarią do około północy. Jak uszczelnimy ciepłociąg, to będziemy musieli napełnić system wodą, potem odpalić kotły i około północy chcemy podawać już normalnie ciepło - wyjaśnił włodarz Włocławka.

Włocławek. Zalecenia dla mieszkańców po awarii

Miasto apeluje do mieszkańców, by ograniczali wychładzanie mieszkań - zamykali okna i drzwi, zasłaniali rolety lub żaluzje i wietrzyli tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

Do dogrzewania najlepiej używać elektrycznych grzejników, farelek albo termoforów, pamiętając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Miasto przypomina też, by nie ogrzewać mieszkań kuchenkami gazowymi, piekarnikami ani grillami.

Mieszkańcy powinni też ubrać się "na cebulkę", korzystać z koców termicznych, pić ciepłe napoje i unikać długiego przebywania w zimnych pomieszczeniach.

Warto zwrócić szczególną uwagę na seniorów, dzieci i osoby przewlekle chore. Jeśli w mieszkaniach zrobi się naprawdę zimno, miasto radzi rozważyć chwilowy pobyt u rodziny lub znajomych, a przy pogorszeniu samopoczucia skontaktować się z lekarzem albo wezwać pomoc pod numerem 112.

