Płonie hala pod Ciechocinkiem. Burmistrz z pilnym apelem

Dagmara Pakuła
Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Dagmara Pakuła, Krzysztof Ryncarz

Aktualizacja

W miejscowości Siarzewo (woj. kujawsko-pomorskie) płonie hala magazynowa, w której składowane są tworzywa sztuczne. Gęsty dym widoczny jest z odległości kilku kilometrów. Burmistrz pobliskiego Ciechocinka apeluje, by nie kierować się w stronę plaży miejskiej w Ciechocinku.

Płonie hala przemysłowa pod Ciechocinkiem
Płonie hala przemysłowa pod Ciechocinkiem KW PSP w Toruniumateriał zewnętrzny

Zgłoszenie o pożarze hali w Siarzewie wpłynęło w czwartek chwilę przed godziną 16. - Pożarem objęta jest cała hala, jak również dwa małe budynki gospodarcze i samochód stojący przed budynkiem - poinformował w rozmowie z polsatnews.pl st. kpt. Przemysław Baniecki z KW PSP w Toruniu.

Zobacz również:

Potężny pożar hali na Pomorzu. Kilkadziesiąt zastępów straży w akcji
Pomorskie

Potężny pożar hali na Pomorzu. Stracono kontakt z jednym strażakiem

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Na miejscu obecnych jest 20 zastępów straży pożarnej. Według st. kpt. Banieckiego akcja gaśnicza "może potrwać jeszcze co najmniej kilka godzin".

    Na chwilę obecną nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. W czasie ewakuacji jedna osoba została poszkodowana. - Podczas wyjścia z hali jeden z mężczyzn uderzył się w głowę - przekazał rzecznik toruńskich strażaków.

    Płonie hala pod Ciechocinkiem. To kolejny taki pożar w ostatnich dniach

    Pożar w hali pod Ciechocinkiem jest kolejnym, jaki ma miejsce w tym tygodniu. W środę ogień wybuchł w hali produkcyjnej w miejscowości Kawle w województwie pomorskim. Podczas trwającej wiele godzin akcji gaśniczej jeden ze strażaków spadł do wnętrza zadymionego budynku. Służbom nadal nie udało się go odnaleźć.

    Z kolei we wtorek pożar wybuchł w hali firmy zajmującej się gospodarowaniem odpadami w Bochni w województwie małopolskim. Ogień objął tam cały budynek oraz pobliskie składowisko opon. Również w tym przypadku akcja gaśnicza trwała kilka godzin.

    Zobacz również:

    Potężny pożar hali na Pomorzu został opanowany, trwa dogaszanie
    Pomorskie

    Wielki ogień na Pomorzu. Nowe informacje. Trwają poszukiwania strażaka

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Polityczny WF": Drugi sezon serialu z KPO? Ujawnią kolejne dotacjeINTERIA.PL

    Najnowsze