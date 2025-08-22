Służby zgłoszenie o pożarze budowanej komendy wojewódzkiej straży pożarnej otrzymały w piątek około godz. 12:30. Konstrukcja znajduje się na przy ul. Prostej na obrzeżach toruńskiej starówki.

Pożar w centrum Torunia. Ogień na dachu nowego budynku

- Ogień pojawił się na dachu nowego budynku podczas trwania prac remontowo-budowalnych. Spaleniu uległy materiały budowalne i nowo położone instalacje - przekazał Interii mł. kpt. Tomasz Sobański z KM PSP w Toruniu.

W akcji brało udział 12 zastępów straży. - W tej chwili pożar jest opanowany, trwa przeszukiwanie, czy nie ma już żadnego zarzewia ognia - powiedział Interii po godz. 14 st. kpt. Przemysław Baniecki z KW PSP w Toruniu.

Pożar komendy straży pożarnej w Toruniu. Akcja służb

Dwóch pracowników, którzy byli w pobliżu pożaru, zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego. Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że spaliło się od 50 do 70 mkw dachu. Zniszczeniu uległa papa i instalacja klimatyzacji.

Przyczyny pożaru ustala policja.

To kolejny pożar budynku straży pożarnej w piątek. W Helu spłonęła część remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwóch strażaków zostało rannych.

