Płomienie w centrum Torunia. Pożar nowego budynku straży

Artur Pokorski

W centrum Torunia zapalił się dach budowanej komendy wojewódzkiej straży pożarnej. Do akcji gaśniczej zaangażowano kilkanaście zastępów strażaków. - Spaleniu uległy materiały budowalne i nowo położone instalacje - przekazał Interii mł. kpt. Tomasz Sobański z KM PSP w Toruniu.

Pożar w centrum Torunia
Pożar w centrum Torunia

Służby zgłoszenie o pożarze budowanej komendy wojewódzkiej straży pożarnej otrzymały w piątek około godz. 12:30. Konstrukcja znajduje się na przy ul. Prostej na obrzeżach toruńskiej starówki. 

Pożar w centrum Torunia. Ogień na dachu nowego budynku

- Ogień pojawił się na dachu nowego budynku podczas trwania prac remontowo-budowalnych. Spaleniu uległy materiały budowalne i nowo położone instalacje - przekazał Interii mł. kpt. Tomasz Sobański z KM PSP w Toruniu.

    W akcji brało udział 12 zastępów straży. - W tej chwili pożar jest opanowany, trwa przeszukiwanie, czy nie ma już żadnego zarzewia ognia - powiedział Interii po godz. 14 st. kpt. Przemysław Baniecki z KW PSP w Toruniu.

    Pożar komendy straży pożarnej w Toruniu. Akcja służb

    Dwóch pracowników, którzy byli w pobliżu pożaru, zostali przebadani przez zespół ratownictwa medycznego. Nikt nie ucierpiał w zdarzeniu.

    Ze wstępnych ustaleń wynika, że spaliło się od 50 do 70 mkw dachu. Zniszczeniu uległa papa i instalacja klimatyzacji.

    Przyczyny pożaru ustala policja.

