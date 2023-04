Wyglądające z pozoru na autentyczne pismo, którego zdjęcie jak burza rozeszło się w mediach społecznościowych, okazało się fałszywką. Część internautów dała się jednak nabrać żartownisiowi, który umieścił na dokumencie dane Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) wraz z kontem bankowym do "uiszczenia opłaty" na kościelne organy. W dolnej części pisma, do złudzenia przypominające oficjalną pieczątkę, znajdowały się adresy mailowe parafii i proboszcza.

"Wezwanie pilne P(ana) A. (reszta imienia i nazwiska zamazana - red.) do Świętej Spowiedzi..." - czytamy w liście. "Od dekady a może i więcej nie był Pan u spowiedzi / Wzywam Pana o wyspowiadanie się z Grzechów / A po Spowiedzi uiszczenie opłaty na nowe Organy" - brzmi dalszy fragment tekstu (pisownia oryginalna - red.).

Co ciekawe, na "wezwaniu" widnieje nie jedno, a dwa numery kont bankowych. Pierwsze jest niepodpisane, ale rachunek ma za mało cyfr, by można było przelać na nie jakiekolwiek pieniądze (20 zamiast 26). Drugie konto ma należeć do parafii. I rzeczywiście, jest autentyczne.

Zdjęcie Fałszywe wezwanie do zapłaty, które miała rozsyłać do wiernych parafia w Świeciu / Adrianna Borowiecka / Twitter

Pilne wezwanie do spowiedzi. Parafia dementuje

Do budzącego kontrowersje dokumentu odniosła się parafia w Świeciu. Księża na stronie internetowej wydali "komunikat dotyczący listów z fałszywymi informacjami".

Czytamy w nim, że "parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu (ani żaden jej przedstawiciel) nie jest autorem listów, w których zawarto wezwanie do spowiedzi i uiszczenia opłaty. Parafia nie wysyłała żadnych listownych powiadomień, więc wszelkie otrzymane listy należy uznać za próbę oszustwa" - dementują i ostrzegają duchowni.

W oświadczeniu dodano, że "zgodnie z prawem kanonicznym (kan. 848) żaden kapłan nie może domagać się niczego za udzielenie sakramentu pokuty i pojednania".

O fałszywym wezwaniu do zapłaty napisała też Fundacja "Przeciwdziałamy Dezinformacji" na swoim twitterowym profilu. "Nie dajcie się nabrać! Parafia Kościoła Rzymskokatolickiego Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Świeciu zaprzeczyła jakoby to ona rozsyłała takie listy!" - informuje.