Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 10. Jak przekazano dyżurnemu nakielskiej policji, na drodze krajowej nr 10 w miejscowości Minikowo po zderzeniu dwóch pojazdów trasa została całkowicie zablokowana.

Uderzył w TIR-a przewożącego szkło. Ranny kierowca w szpitalu

Ze wstępnych ustaleń kryminalnych oraz "drogówki" wynika, że 22-letni mieszkaniec gminy Mrocza kierujący ciągnikiem rolniczym nie upewnił się co do możliwości bezpiecznego wykonania manewru skrętu w lewo. Konsekwencją tego niedopatrzenia było uderzenie w wyprzedzającego go iveco. TIR przewożący ładunek szkła przewrócił się na krajową dziesiątkę, blokując przejazd. Dodatkowo szkło wypadło na trasę, pokrywając całą jej szerokość.

Reklama

Kierowca TIR-a z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala w Bydgoszczy.

Jak może się wydawać, skutki wsiadania do pojazdu "pod wpływem" mężczyzna kierujący ciągnikiem rolniczym zapamięta na długo. Po tym, jak okazało się, że w organizmie miał pół promila alkoholu, zostało mu zatrzymane prawo jazdy.

Jak można także przeczytać w komunikacie KPP w Nakle nad Notecią, "sprawę wyjaśniają nakielscy policjanci, a 22-latek musi liczyć się z konsekwencjami za spowodowanie zdarzenia i jazdę po alkoholu".