Ogromna wyrwa na środku drogi. W Świeciu zapadła się jezdnia

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Na ulicy Świętopełka w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) zapadła się jezdnia. Wyrwa na niemal całej szerokości jezdni ma kilka metrów głębokości i wypełniona jest wodą. Lokalne służby przekazały Interii, że naprawa drogi już się rozpoczęła. - Przyczyną zapadliska jest awaria sieci wodno-kanalizacyjnej - przekazał Urząd Miejski w Świeciu.

W Świeciu zapadła się droga. W jezdni powstała ogromna dziura
W Świeciu zapadła się droga. W jezdni powstała ogromna dziuraSwiecie24/Facebook/Google Earthmateriał zewnętrzny

- Ulica Świętopełka w Świeciu jest zamknięta dla ruchu, trwa naprawa - przekazała Interii oficer prasowa miejscowej policji kom. Joanna Tarkowska.

W mieście w województwie kujawsko-pomorskim na niemal całej szerokości niewielkiej drogi zapadła się jezdnia. Wyrwa ma średnicę i głębokość kilku metrów, wypełniona jest wodą.

Świecie: Dziura na środku drogi. Z powodu awarii zapadła się jezdnia

Lokalny serwis Extra Świecie informował o zapadlisku w niedzielę. - Dobrze, że akurat nikt tamtędy nie jechał - mówił w rozmowie z portalem jeden z kierowców.

Jak dowiedziała się Interia w Urzędzie Miejskim w Świeciu, przyczyną pojawienia się zapadliska jest awaria sieci wodno-kanalizacyjnej.

    Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu Andrzej Kozłowski powiedział serwisowi Świecie24, że problem dotyczy rury, która ma około 100 lat. Jak podkreślał, na sytuację wpływ miały też ostatnie obfite opady deszczu.

    Według Kozłowskiego prace naprawcze powinny potrwać maksymalnie trzy dni, ulica Świętopełka może zostać ponownie otwarta we wtorek.

