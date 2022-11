Nie żyje 19-letni tygrys syberyjski z zoo w Bydgoszczy. To gatunek zagrożony

Smutna wiadomość nadeszła z bydgoskiego zoo. Nie żyje 19-letni tygrys syberyjski Yardan-Altaj. Do Bydgoszczy przyjechał z Holandii w 2014 roku. Szacuje się, że na wolności żyje tylko ok. 500 osobników tego gatunku. Tygrysy syberyjskie to gatunek zagrożony wyginięciem.

Zdjęcie Nie żyje 19-letni tygrys syberyjski Yardan-Altaj / Leśny Park Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" / facebook.com