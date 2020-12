10 tys. nagrody wyznaczył dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za pomoc w odnalezieniu i schwytaniu osoby lub osób, które podpaliły niemal 500-letni "Dąb Rzeczypospolitej" w rezerwacie Jar Brynicy na terenie nadleśnictwa Brodnica. Pomnik przyrody spłonął w piątek.

W oświadczeniu dyrektor RDLP w Toruniu podkreślił, że doszczętnemu spaleniu uległ najważniejszy obiekt przyrodniczy Pojezierza Brodnickiego, perła w koronie przyrodniczej nadleśnictwa Brodnica. Wezwane na miejsce służby pożarnicze mogły jedynie dogasić pożar tego pomnika przyrody.



"Ta ogromna strata i bolesne doświadczenie potęgują się, kiedy uświadomimy sobie, że w lasach nadleśnictwa Brodnica nigdy nie dochodziło do podpaleń lasu. To nie był przypadek, lecz celowe działanie podpalacza, dlatego prosimy wszystkich, którzy posiadają informacje pomocne w ustaleniu sprawcy tej przyrodniczej zbrodni o kontakt z policją" - zaapelował dyrektor toruńskiej RDLP.

Podziękował on jednocześnie strażakom za sprawną akcję i wyraził nadziej na szybkie wykrycie sprawcy lub sprawców.





Do pożaru doszło w pierwszy dzień Bożego Narodzenia w miejscowości Traczyska. Jak informował oficer prasowy Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy kpt. Krzysztof Natucki, po przyjeździe strażaków dąb był już powalony i płonął. "Pożar został ugaszony i nie doszło do rozprzestrzenienia się ognia. Z pierwszych ustaleń wynika, że prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie" - zaznaczył.

"Dąb Rzeczypospolitej", będący pomnikiem przyrody, rósł w leśnictwie Borek w obrębie nadleśnictwa Brodnica, w rezerwacie Jar Brynicy na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Był to dąb szypułkowy o wysokości 33 m i obwodzie w pierśnicy (na wysokości 1,3 m) 650 cm. Niedaleko spalonego dębu rosną około 200-letnie sosny.