W skrócie
- Trąba powietrzna pojawiła się w okolicach Górzna w województwie kujawsko-pomorskim, nie powodując poważnych szkód.
- Zjawisko zostało uwiecznione na amatorskich nagraniach, a obserwatorzy ocenili je jako krótkotrwałe i słabe.
- IMGW ogłosił ostrzeżenia II stopnia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami dla kilku regionów zachodniej i południowej Polski.
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Trąba powietrzna przeszła przez okolice Górzna w środę około godz. 18. Jak pisze Sieć Obserwatorów Burz, zjawisko było krótkotrwałe.
Pojawienie się trąby powietrznej w powiecie brodnickim nastąpiło wskutek przechodzącej przez ten region komórki burzowej.
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Kujawsko-Pomorskie. Trąba powietrzna w okolicy Górzna
Sieć Obserwatorów Burz przekazała, że siła zjawiska była najprawdopodobniej słaba. Z zebranych do tej pory informacji nie wynika, aby trąba powietrzna wyrządziła jakiekolwiek szkody.
Autorowi pierwszych nagrań, które trafiły do sieci, udało się ująć zarówno samo tornado, jak i związaną z nim "komórkę burzową z dobrze wykształconą chmurą stropową".
Do sieci trafiło również wideo ukazujące trąbę powietrzną zaobserwowaną z innego punktu.
IMGW wydał ostrzeżenia. Nadciągają burze i silny wiatr
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami, które w nocy ze środy na czwartek prognozuje się w zachodniej Polsce.
Alerty obowiązują w przeważającej części woj. dolnośląskiego, południa woj. lubuskiego i wielkopolskiego oraz dla powiatu namysłowskiego (woj. opolskie). Opady towarzyszące burzom mogą w tych regionach osiągnąć od 35 do 55 mm. Synoptycy przewidują również porywy wiatru od 85 do 115 km/h.
W większości obszaru woj. łódzkiego, południowej części woj. mazowieckiego, północy woj. lubelskiego oraz północnych krańców woj. opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia.
Intensywność burz oraz skala opadów mają być w tych rejonach niższe, a porywy wiatru osiągną do 85 km/h.