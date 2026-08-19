W skrócie Trąba powietrzna pojawiła się w okolicach Górzna w województwie kujawsko-pomorskim, nie powodując poważnych szkód.

Zjawisko zostało uwiecznione na amatorskich nagraniach, a obserwatorzy ocenili je jako krótkotrwałe i słabe.

IMGW ogłosił ostrzeżenia II stopnia przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami dla kilku regionów zachodniej i południowej Polski.

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Trąba powietrzna przeszła przez okolice Górzna w środę około godz. 18. Jak pisze Sieć Obserwatorów Burz, zjawisko było krótkotrwałe.

Pojawienie się trąby powietrznej w powiecie brodnickim nastąpiło wskutek przechodzącej przez ten region komórki burzowej.

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Kujawsko-Pomorskie. Trąba powietrzna w okolicy Górzna

Sieć Obserwatorów Burz przekazała, że siła zjawiska była najprawdopodobniej słaba. Z zebranych do tej pory informacji nie wynika, aby trąba powietrzna wyrządziła jakiekolwiek szkody.

Autorowi pierwszych nagrań, które trafiły do sieci, udało się ująć zarówno samo tornado, jak i związaną z nim "komórkę burzową z dobrze wykształconą chmurą stropową".

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Do sieci trafiło również wideo ukazujące trąbę powietrzną zaobserwowaną z innego punktu.

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IMGW wydał ostrzeżenia. Nadciągają burze i silny wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia II stopnia przed burzami, które w nocy ze środy na czwartek prognozuje się w zachodniej Polsce.

Alerty obowiązują w przeważającej części woj. dolnośląskiego, południa woj. lubuskiego i wielkopolskiego oraz dla powiatu namysłowskiego (woj. opolskie). Opady towarzyszące burzom mogą w tych regionach osiągnąć od 35 do 55 mm. Synoptycy przewidują również porywy wiatru od 85 do 115 km/h.

W większości obszaru woj. łódzkiego, południowej części woj. mazowieckiego, północy woj. lubelskiego oraz północnych krańców woj. opolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia.

Intensywność burz oraz skala opadów mają być w tych rejonach niższe, a porywy wiatru osiągną do 85 km/h.



