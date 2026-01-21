W skrócie Województwo kujawsko-pomorskie zdecydowało o bezpłatnym rozdaniu czujek dymu i czadu mieszkańcom.

W ubiegłym tygodniu doszło do tragedii w Chełmnie, gdzie w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarła czteroosobowa rodzina.

Od początku sezonu grzewczego z powodu zatrucia tlenkiem węgla w Polsce zmarło 41 osób, w tym troje dzieci.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował w środę, że zakupi dla mieszkańców regionu i przekaże bezpłatnie czujki dymu i czadu.

- Bezpieczeństwo mieszkańców jest naszym priorytetem. Celem prowadzonej akcji jest nie tylko wyposażenie mieszkańców w te niejednokrotnie ratujące zdrowie i życie urządzenia, ale także zwiększenie świadomość zagrożeń i zachęcenie do dbania o bezpieczeństwo w domach, szczególnie w sezonie grzewczym, kiedy ryzyko zatrucia tlenkiem węgla i pożarów wzrasta - podkreślił marszałek Piotr Całbecki, cytowany w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego.

W pierwszym etapie zbierane są dane od gmin o źródłach ogrzewania w gospodarstwach domowych, co pozwoli na określenie zapotrzebowania na czujniki.

Następnie po zakupieniu urządzeń przekazaniem ich mieszkańcom zajmie się gmina.

Tragedia w Chełmnie. Matka i troje dzieci zatruli się czadem

Decyzja o zakupie czujek dymu zapadła w kilka dni po tym, jak na terenie województwa - w Chełmnie - doszło do tragicznej śmierci czteroosobowej rodziny.

W zeszły czwartek służby weszły siłowo do jednego z mieszkań kamienicy po zawiadomieniu od zaniepokojonej rodziny o braku kontaktu z mieszkańcami lokalu.

Po wejściu strażacy odnaleźli ciała czterech osób - 31-letniej matki, a także jej dwuletniego syna i córek w wieku 7 i 12 lat. W pomieszczeniu wykryto wysokie stężenie tlenku węgla.

Przeprowadzona w poniedziałek sekcja zwłok potwierdziła, że rodzina zatruła się czadem.

Śledztwo w sprawie wszczęła prokuratura, która przekazała, że jedną z prawdopodobnych przyczyn tragicznego zdarzenia jest zły stan piecyka gazowego.

Zarzut podżegania do podrobienia dokumentów potwierdzających czynności przeglądu i kontroli pieca gazowego usłyszała współwłaścicielka mieszkania Joanna M. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu jej na miesiąc. Grozi jej do pięciu lat więzienia.

Czad - cichy zabójca. 41 ofiar od października

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że od początku sezonu grzewczego (1 października 2025 roku) w wyniku zatrucia tlenkiem węgla zmarło 41 osób, w tym troje dzieci.

Najwięcej zgonów z powodu czadu zanotowano w woj. śląskim (9), małopolskim (7) oraz kujawsko-pomorskim (5) i wielkopolskim (5).

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, jest bezbarwnym i bezwonnym, silnie trującym gazem. Powstaje w wyniku niepełnego spalania m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu.

Objawami zatrucia czadem - w zależności od stopnia - są: ból głowy, mdłości, wymioty, ogólne zmęczenie, osłabienie, senność, zaburzenia świadomości i równowagi, trudności z oddychaniem, oddech przyśpieszony, zaburzenia rytmu serca, drgawki, utrata przytomności.

Ostre zatrucie może zakończyć się śmiercią.

