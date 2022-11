W Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku zakończył się proces odwoławczy w sprawie zabójstwa trzyletniego Nikodema z Włocławka, do którego doszło w 2019 roku.

Na salę sądową z aresztu nie zostali doprowadzeni oskarżeni - matka dziecka, 31-letnia Agnieszka S. oraz jej 27-letni konkubent Paweł K.

Sąd Apelacyjny w Gdańsku podwyższył kary więzienia dla obojga. Paweł K. usłyszał wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo, psychiczne i fizyczne znęcenie się połączone ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa oraz za spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Matce chłopca, za pomocnictwo z zamiarem bezpośrednim, również wymierzono karę 25 lat pozbawienia wolności.

Brutalne morderstwo we Włocławku. Trzylatek maltretowany i utopiony w wannie

Tragiczne wydarzenia miały miejsce 30 lipca 2019 roku. Wezwany do mieszkania przy ul. Chopina we Włocławku lekarz stwierdził zgon trzyletniego Nikodema. Po przeprowadzonej sekcji zwłok postawiono zarzuty matce i jej konkubentowi.

Prokuratura wskazywała, że do powstania ciężkich obrażeń ciała doprowadziła przemoc fizyczna. Paweł K. wsadził nieprzytomnego Nikodema do wanny wypełnionej wodą, przez co dziecko utonęło.

Zdaniem śledczych matka chłopca wraz z mężczyzną brała udział w znęcaniu się nad dzieckiem ze szczególnym okrucieństwem.

Paweł K. będzie mógł się ubiegać o warunkowe zwolnienie z więzienia po odbyciu 20 lat kary.