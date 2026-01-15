Matka i dzieci zmarły po zatruciu czadem. Tragedia w Chełmnie

Dorota Hilger

Aktualizacja

Cztery osoby zmarły po zatruciu tlenkiem węgla w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. Chodzi o 31-letnią kobietę i trójkę jej dzieci, które w momencie zdarzenia przebywały w mieszkaniu w jednej z kamienic. Strażacy potwierdzili wysokie stężenie czadu w pomieszczeniach.

Strażacy w mundurach oraz wóz strażacki stojący przy oświetlonej ulicy obok budynku mieszkalnego, obok zaparkowany samochód osobowy. W tle inne osoby i światła uliczne.
Tragedia w Chełmnie. Kobieta i trójka dzieci zmarły po zatruciu czademKP PSP Chełmnomateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Cztery osoby, w tym 31-letnia kobieta i trójka jej dzieci, zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniu w Chełmnie.
  • Strażacy stwierdzili wysokie stężenie czadu, przekraczające 900 ppm, w pomieszczeniu, gdzie znaleziono ciała.
  • Służby apelują o instalowanie czujników tlenku węgla oraz regularną kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 17:30. Jak relacjonują strażacy, służby otrzymały prośbę o siłowe otwarcie mieszkania w jednej z kamienic w centrum Chełmna.

- W mieszkaniu odnaleziono zwłoki 31-letniej kobiety oraz trójki jej dzieci w wieku trzech, 11 i 12 lat - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie, kpt. Kasper Korczak.

Jak poinformował rzecznik, strażacy niezwłocznie przystąpili do zabezpieczania miejsca zdarzenia, a następnie sprawdzania instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej.

Chełmno. Zatrucie czadem. Nie żyje matka i trójka jej dzieci

- Po wykonaniu pomiaru okazało się, że stężenie czadu w pomieszczeniu wyniosło ponad 900 ppm - poinformował rzecznik PSP. Podkreślił, że tak wysoki poziom tlenku węgla jest "ekstremalnie niebezpieczny" dla ludzi.

Tlenek węgla nie ma zapachu, smaku ani koloru i może się ulatniać m.in. z powodu uszkodzenia urządzeń grzewczych. Ryzyko zatrucia czadem gwałtownie rośnie w okresie jesienno-zimowym.

Do objawów zatrucia należą m.in. bóle i zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, osłabienie czy utrata przytomności. W przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla należy niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie i najlepiej je opuścić, a także skonsultować się z lekarzem.

Strażacy apelują, aby instalować w domach i mieszkaniach czujki tlenku węgla i regularnie kontrolować przewody kominowe i wentylacyjne.

