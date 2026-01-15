Matka i dzieci zmarły po zatruciu czadem. Tragedia w Chełmnie
Cztery osoby zmarły po zatruciu tlenkiem węgla w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. Chodzi o 31-letnią kobietę i trójkę jej dzieci, które w momencie zdarzenia przebywały w mieszkaniu w jednej z kamienic. Strażacy potwierdzili wysokie stężenie czadu w pomieszczeniach.
W skrócie
- Cztery osoby, w tym 31-letnia kobieta i trójka jej dzieci, zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w mieszkaniu w Chełmnie.
- Strażacy stwierdzili wysokie stężenie czadu, przekraczające 900 ppm, w pomieszczeniu, gdzie znaleziono ciała.
- Służby apelują o instalowanie czujników tlenku węgla oraz regularną kontrolę przewodów kominowych i wentylacyjnych.
Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 17:30. Jak relacjonują strażacy, służby otrzymały prośbę o siłowe otwarcie mieszkania w jednej z kamienic w centrum Chełmna.
- W mieszkaniu odnaleziono zwłoki 31-letniej kobiety oraz trójki jej dzieci w wieku trzech, 11 i 12 lat - przekazał w rozmowie z polsatnews.pl rzecznik Komendy Powiatowej PSP w Chełmnie, kpt. Kasper Korczak.
Jak poinformował rzecznik, strażacy niezwłocznie przystąpili do zabezpieczania miejsca zdarzenia, a następnie sprawdzania instalacji grzewczej oraz wentylacyjnej.
Chełmno. Zatrucie czadem. Nie żyje matka i trójka jej dzieci
- Po wykonaniu pomiaru okazało się, że stężenie czadu w pomieszczeniu wyniosło ponad 900 ppm - poinformował rzecznik PSP. Podkreślił, że tak wysoki poziom tlenku węgla jest "ekstremalnie niebezpieczny" dla ludzi.
Tlenek węgla nie ma zapachu, smaku ani koloru i może się ulatniać m.in. z powodu uszkodzenia urządzeń grzewczych. Ryzyko zatrucia czadem gwałtownie rośnie w okresie jesienno-zimowym.
Do objawów zatrucia należą m.in. bóle i zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, osłabienie czy utrata przytomności. W przypadku podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla należy niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie i najlepiej je opuścić, a także skonsultować się z lekarzem.
Strażacy apelują, aby instalować w domach i mieszkaniach czujki tlenku węgla i regularnie kontrolować przewody kominowe i wentylacyjne.