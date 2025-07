Większość objawów pojawiła się po ognisku, jednak nie potwierdzono jeszcze, czy to jedzenie było przyczyną zatrucia.

Sanepid oraz policja prowadzą dochodzenie i pobrali próbki wody oraz żywności, by ustalić źródło skażenia.

Jedenaścioro podopiecznych z obozu strażackiego w Borach Tucholskich trafiło do szpitali z objawami zatrucia pokarmowego.

Do zdarzenia doszło w Pile koło Gostycyna (powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie), gdzie zorganizowano obóz dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Bory Tucholskie. Masowe zatrucie na obozie. Młodzi druhowie trafili do szpitala

- Policjanci ustalili, że doszło do zatrucia pokarmowego. 11 dzieci w wieku od 12 do 16 lat trafiło do szpitali - przekazał w rozmowie z serwisem Łukasz Tomaszewski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.