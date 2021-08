Kujawsko-Pomorskie: Zaginęła 16-letnia Klaudia Sankiewicz

Klaudia Sankiewicz 7 sierpnia około godz. 23:30 samowolnie oddaliła się z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie i do chwili obecnej nie wróciła. Miejsce jej pobytu nie jest znane.



16-latka ma około 165 cm wzrostu, jest szczupła, ma długie czarne włosy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną bluzkę i czarne spodenki.



Policja prosi, by wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionej kierować do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy pod numerem telefonu 47 75 46 200 - dyżurny lub powiadomić najbliższą jednostkę Policji pod nr tel.112.





Reklama