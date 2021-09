Kujawsko-pomorskie: Zaginęła 14-letnia Karina Skweres. "Wyszła do szkoły i nie wróciła"

WIADOMOŚCI LOKALNE

Trwają poszukiwania 14-letniej Kariny Skweres z Bydgoszczy (woj. kujawsko-pomorskie), która zaginęła w środę 15 września. Dziewczynka wyszła o 8 rano do szkoły, nie dotarła do niej i do tej pory nie wróciła do domu. Policja prosi o pomoc i szuka świadków mogących pomóc w odnalezieniu nastolatki.

Zdjęcie Zaginiona Karina Skweres / Policja Kujawsko-Pomorska / Policja