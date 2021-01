Kujawsko-pomorskie: Paralotniarz wpadł do lodowatej wody. Uratowali go morsy

Grupę osób morsujących nad Jeziorem Jezuickim w województwie kujawsko-pomorskie zaskoczyło pojawienie się paralotniarza, który podczas lotu wpadł do skutego lodem akwenu. Z uwagi na ciężki osprzęt, który miał na sobie, nie mógł wydostać się z zimnej wody. Dwóch morsów postanowiło pomóc mężczyźnie i uwolnić go z pułapki. W tym celu użyli kajaka.

Zdjęcie Na szczęście dla paralotniarza w Jeziorze Jezuickim przebywała grupa z Bydgoskiego Klubu Morsów /Facebook / Bydgoszcz998 /facebook.com

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godz. 13 na Jeziorze Jezuickim, około 15 kilometrów od Bydgoszczy. W zimnej wodzie kąpała się wówczas grupa z Bydgoskiego Klubu Morsów.

Reklama

Tuż po tym, jak wyszli z akwenu, nad taflą jeziora przelatywali paralotniarze. Jeden z nich wpadł do wody. Obciążony sprzętem próbował wdrapać się na lód, jednak bezskutecznie - poinformował portal Bydgoszcz998.

Świadkowie zadzwonili po służby ratunkowe. Okazało się jednak, że jednym z morsów był strażak - Tomasz Molenda ze Żnina. Wraz z innym mężczyzną podpłynęli kajakiem do paralotniarza, by wyciągnąć go z lodowatej wody.

Potrzebujący pomocy powiedział im, jak bezpiecznie uwolnić go z uprzęży. Później we troje popłynęli do brzegu. Gdy na miejscu zjawili się strażacy mający wówczas dyżur, paralotniarz był już bezpieczny. Morsy ogrzali go, gdyż po nieplanowanej kąpieli był wyziębiony.