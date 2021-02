58-latek próbował ugodzić policjanta nożem w klatkę piersiową. Ostrze trafiło jednak w notes funkcjonariusza i nic mu się nie stało. O sprawie informuje kujawsko-pomorska policja.

Zdjęcie Policja; zdj. ilustracyjne /Damian Klamka/East News /East News

Do zdarzenia doszło 3 lutego w gminie Izbica Kujawska w powiecie włocławskim. Został tam skierowany patrol policji, wezwany z powodu "nieporozumień rodzinnych".

Policjanci szybko ustalili, że mężczyzna, który zgłosił interwencję, jest poszukiwany do odbycia kary czterech miesięcy pozbawienia wolości. Kiedy funkcjonariusze próbowali go zatrzymać, stał się agresywny i chwycił za leżący na stole nóź. Wymachując nim w kierunku mundurowych, krzyczał, że na pewno z nimi nie pójdzie i mają go zostawić w spokoju.

W pewnym momencie agresor, cofając się, wszedł na parapet, otworzył okno i wyskoczył z parterowego budynku na zewnątrz. Policjanci ruszyli za nim i gdy chcieli go obezwładnić, mężczyzna zadał cios nożem w stronę klatki piersiowej interweniującego policjanta. Ostrze przebiło kamizelkę taktyczną, zatrzymując się na notesie. Policjantowi nic się nie stało.

5 lutego, po zebraniu materiału dowodowego, zatrzymany trafił do prokuratury w Radziejowie, gdzie usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy z nich to usiłowanie zabójstwa interweniującego policjanta, natomiast drugi to wymuszenie odstąpienia przez mundurowych od podjętych czynności. Za takie zachowanie wobec funkcjonariuszy publicznych może podejrzanemu grozić nawet kara dożywocia.

Jeszcze tego samego dnia, na wniosek śledczych, sąd zastosował wobec 58-latka tymczasowy areszt i najbliższe trzy miesiące zatrzymany spędzi za kratami.