Kujawsko-pomorskie: Autokar wjechał do rowu. Czworo opiekunów rannych. Dzieci zabrane na obserwację

Czworo opiekunów rannych, a 31 przedszkolaków zabranych do szpitali na obserwację. Taki jest bilans po wypadku autokaru, który wpadł do rowu w woj. kujawsko-pomorskim. Jedna osoba, z podejrzeniem złamania kości udowej została zabrana śmigłowcem LPR do szpitala.

Zdjęcie Autokar w rowie / KM PSP Toruń / materiały prasowe