Inowrocław: 28-latek podpalił komisariat. Przyznał się do winy

Mężczyzna usłyszał zarzuty podpalenia komisariatu policji, naruszenia nietykalności cielesnej policjanta i kierowania pod jego adresem groźby. 28-latek przyznał się do winy i trafił do aresztu.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne / Damian Klamka/East News / East News

Reklama

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu aresztował na trzy miesiące 28-letniego mężczyznę, który podpalił inowrocławską Komendę Powiatową Policji oraz naruszył nietykalność cielesną policjanta i kierował pod jego adresem groźby.

Reklama

Wcześniej mężczyzna został przesłuchany w Prokuraturze Rejonowej w Inowrocławiu i usłyszał zarzuty.

- Mężczyźnie przedstawiono dwa zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy niszczenia mienia i jest związany z podpaleniem budynku komisariatu policji, przy czym prokurator uznał, że było to działanie w warunkach występku chuligańskiego, co wiąże się zagrożeniem wyższą karą. Drugi zarzut to naruszenie nietykalności cielesnej i kierowanie gróźb karanych w stosunku do jednego z funkcjonariuszy policji - powiedział prokurator rejonowy.

Przyznał się do winy

Podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia.

- W swoich wyjaśnieniach stwierdził między innymi, że jego działanie miało doprowadzić do tego, że w wyniku całego zdarzenia zostanie pozbawiony życia - podkreślił szef prokuratury Robert Szelągowski.

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu, na wniosek prokuratora, zastosował wobec podejrzanego areszt tymczasowy na trzy miesiące.





Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. - 28-latek wtargnął do holu Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu po 2 w nocy. Uszkodził drzwi wejściowe, a później podszedł pod okno dyżurnego i polał jakąś cieczą krzesło oraz ściany. Chwilę później to podpalił - informowała oficer prasowa inowrocławskiej Komendy Powiatowej Policji asp. szt. Izabella Drobniecka.

W wyniku podpalenia ogniem zajęły się krzesła, ściana oraz okno dyżurnego. - Sprawca został obezwładniony przez funkcjonariuszy i zatrzymany. To znany policji mężczyzna. Był wcześniej zatrzymywany w sprawach kryminalnych - dodała asp. szt. Drobniecka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Leszczyna w "Graffiti": Unia Europejska zawiodła nas kilka razy Polsat News