W skrócie W Inowrocławiu doszło do upadku szkoleniowego drona należącego do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Maszyna spadła między samochody Poczty Polskiej, nie wyrządzając żadnych szkód ani nie stanowiąc zagrożenia dla mieszkańców.

Przyczyną incydentu była usterka techniczna, a służby wykluczyły winę operatora i nie prowadzą postępowania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartkowy wieczór media poinformowały o upadku bezzałogowca w Inowrocławiu. Dron spadł pomiędzy samochody dostawcze należące do Poczty Polskiej. Jak się później okazało maszyna należała do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

"Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2. Nikt w zdarzeniu nie ucierpiał. Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia" - napisano w komunikacie PGZ.

Inowrocław. Prezydent miasta o upadku drona szkoleniowego

Kilkanaście godzin po zdarzeniu głos zabrał prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok. Samorządowiec potwierdził, że maszyna, która spadła na ziemię w wyniku awarii, to dron szkoleniowy który wykorzystywany był w trakcie ćwiczeń organizowanych na terenie inowrocławskiego aeroklubu.

Polityk podkreślił, że na miejsce natychmiast wysłane zostały służby m.in. Żandarmeria Wojskowa, która zabezpieczyła teren i rozpoczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny incydentu.

- Nie ma żadnych osób poszkodowanych. Nie było żadnego zagrożenia dla mieszkańców Inowrocławia - podkreślił Fajok.

- To niewielki dron, który wpadł między dwa zaparkowane samochody dostawcze Poczty Polskiej (…) Zniszczeń żadnych nie było. Pojawiły się w przestrzeni publicznej informacje, że uszkodzony jest budynek. My czegoś takiego nie stwierdziliśmy - dodał.

Incydent z dronem w Inowrocławiu. "Zawiodło urządzenie"

Do sprawy, w rozmowie z PAP, odniósł się także rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy mjr Dominik Maik, który potwierdził, że przyczyną upadku bezzałogowca była usterka techniczna.

- Zawiodło urządzenie. Nie jestem w stanie się wypowiedzieć w sprawie charakterystyki technicznej. Sytuacja w żaden sposób nie była zawiniona przez operatora drona, nie było o też celowe działanie - mówił.

Jednocześnie mjr Maik przekazał, że w sprawie nie są prowadzone żadne czynności procesowe. - To zdarzenie nie spowodowało zagrożenia dla życia i zdrowia. (Nie realizujemy - red.) czynności wyjaśniających, ani postępowania przygotowawczego w sprawie o wykroczenie nie prowadzimy i prowadzić nie będziemy - podsumował.

"Graffiti". Zawisza o "horrendalnych" zarobkach lekarzy: Należy wprowadzić obowiązek umowy o pracę Polsat News Polsat News