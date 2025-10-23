Incydent w Inowrocławiu. Spadł wojskowy dron
"W Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2" - przekazała Polska Grupa Zbrojeniowa. W komunikacie zapewniono, że nikt nie został poszkodowany. Władze miasta nadmieniły natomiast, że incydent "nie stanowił i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców". Wcześniej o zdarzeniu informował poseł PiS Bartosz Kownacki.
W skrócie
- W Inowrocławiu doszło do incydentu z udziałem wojskowego drona, który spadł i uszkodził dwa samochody.
- Żandarmeria Wojskowa prowadzi czynności wyjaśniające, a Polska Grupa Zbrojeniowa zapewnia, że nikt nie ucierpiał.
- Władze miasta oraz PGZ podkreślają, że sytuacja nie stanowi zagrożenia dla mieszkańców.
Interia skontaktowała się z policją w Inowrocławiu, od której dowiedziała się, że sprawę przejęła Żandarmeria Wojskowa, która "wykonuje czynności".
Inowrocław. Incydent z udziałem wojskowego drona. PGZ wydała komunikat
Chwilę przed godz. 22 Polska Grupa Zbrojeniowa wydała oświadczenie. "Informujemy, że 23 października w Inowrocławiu doszło do zdarzenia z udziałem bezzałogowego statku powietrznego z Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2" - powiadomiono.
PGZ dodała, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. "Przedstawiciele WZL2 ustalają przyczyny i przebieg zdarzenia" - nadmieniono.
W podobnym tonie komunikat wydało miasto Inowrocław. Władze miasta przekazały, że "na granicy miasta Inowrocławia i gminy Inowrocław spadł bezzałogowy dron szkoleniowy".
"Incydent z udziałem drona nie stanowił i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Inowrocławia i powiatu inowrocławskiego" - zapewniono.
Upadek drona w Inowrocławiu. Bezzałogowiec miał uszkodzić samochody
Wcześniej informację o upadku drona przekazał w mediach społecznościowych poseł PiS Bartosz Kownacki. "Bezzałogowiec Polskiej Grupy Zbrojeniowej spadł w Inowrocławiu i uszkodził samochody! To drugi incydent naruszenia poza strefą lotów" - napisał polityk.
Portal Kujawski powiadomił, że maszyna miała spaść nieopodal aeroklubu w Inowrocławiu. "Według naszych informacji był to produkowany przez Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy dron obserwacyjny Wizjer" - czytamy.
Lokalny portal również dodał, że uszkodzeniu uległy dwa samochody. Z kolei portal stacji TVP3 Bydgoszcz nadmienił, że dron miał być testowany przez wojsko. Na miejscu pracują służby.