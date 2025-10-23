W skrócie Ponad 70 strażaków walczy z pożarem hali handlowo-magazynowo-produkcyjnej we Włocławku.

Obiekt został całkowicie zniszczony przez ogień i będzie musiał zostać rozebrany.

Nie stwierdzono obecności osób w hali. Akcja została wsparta użyciem drona do weryfikacji.

Jak poinformował bryg. Bladoszewski, zgłoszenie o dużym, rozwiniętym pożarze przy ul. Toruńskiej we Włocławku wpłynęło do stanowiska kierowania około godziny 2 w nocy ze środy na czwartek.

- Po dojeździe na miejsce okazało się, że 3/4 hali handlowo-magazynowo-produkcyjnej jest całkowicie objęte pożarem. Do akcji zadysponowano 15 gaśniczych zastępów straży pożarnej, w tym około 73 strażaków - przekazał.

Włocławek. Potężny pożar hali przy ul. Toruńskiej

W gaszeniu pożaru udział bierze także grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Na tę chwilę pożar jest już zlokalizowany i trwa jego dogaszanie.

- W hali prawdopodobnie nikogo nie było. W nocy pozostawała zamknięta i była monitorowana przez zewnętrzną firmę - podał bryg. Bladoszewski.

Obiekt jest jeszcze dokładnie sprawdzany przy użyciu drona, aby ostatecznie wykluczyć obecność jakichkolwiek poszkodowanych. Po ugaszeniu pożaru konieczne będzie wysłanie specjalistycznego sprzętu do jego rozbiórki.

Wyjaśnieniem przyczyn zdarzenia zajmą się następnie odpowiednie organy, podobnie jak szacowaniem powstałych strat.

