Grupa nastolatków wracała z nocnych manewrów. Doszło do wypadku, są ranni

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Nietrzeźwy kierowca wjechał w kolumnę pieszych w Wymysłowie (woj. kujawsko-pomorskie). Nastolatkowie byli uczestnikami obozu wojskowego i wracali pod opieką instruktorów z nocnych manewrów. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzy osoby trafiły do szpitala.

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radiowóz policyjny z migającą niebieską sygnalizacją świetlną i napisem 'Policja', zdjęcie ilustracyjne
Nietrzeźwy kierowca potrącił grupę nastolatków w Wymysłowie (zdj. ilustracyjne)Lukasz GdakEast News

Kierowca Seata Ibizy około godz. 22.20 najechał na tył kolumny młodzieży w wieku 14-17 lat, która w ramach nocnych manewrów, pod opieką dorosłych instruktorów, szła szutrową drogą powiatową z Wymysłowa do Kiełpina. W sumie drogą maszerowało około 90 nastolatków.

Poszkodowanych zostało osiem osób. Trzy osoby trafiły do szpitali. Jeden najciężej ranny nastolatek z urazem głowy i szyi został przetransportowany śmigłowcem do Grudziądza, a dwóch pozostałych z urazami stawów skokowych i ud - karetkami do Bydgoszczy. Wszyscy trzej ranni są w wieku 15 lat.

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Drobnych obrażeń doznało również pięć innych osób. W ich przypadku jednak nie było konieczności hospitalizacji. Na miejscu niezbędnej pomocy udzielili im przybyli ratownicy.

Wymysłów. Trzech nastolatków rannych, kierowca był nietrzeźwy

Jak informuje TVP3 Bydgoszcz, kierowca Seata został na miejscu zatrzymany przez uczestników marszu. Ci następnie wezwali na miejsce policję i przekazali mężczyznę w ręce funkcjonariuszy.

Mundurowi przebadali 44-latka na obecność alkoholu we krwi. W momencie zdarzenia miał on w wydychanym powietrzu 1,2 promila alkoholu - potwierdziła policja.

Kierowca został przewieziony do izby wytrzeźwień. Usłyszał już zarzuty. Policja bada wszystkie okoliczności wypadku.

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