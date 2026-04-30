Do zdarzenia doszło po godz. 18.00 w Inowrocławiu. Paralotnia, którą pilotował 52-letni mężczyzna z nieznanych przyczyn spadła na ziemię, rozbijając się na terenie prywatnej posesji w Inowrocławiu.

Na miejscu zdarzenia - ok. 300 m od aeroklubu - pojawiły się trzy zastępy straży pożarnej, ratownicy medyczni i policja.

Inowrocław. O krok od tragedii, upadek paralotniarza zamortyzowały tuje

- Działania polegały na uwolnieniu mężczyzny z konstrukcji maszyny i udzieleniu pomocy przedmedycznej - przekazał w rozmowie z Interią mł. bryg. Marcin Łośko z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

Pilot doznał złamania lewego podudzia i obrażeń twarzy. Został przetransportowany do szpitala. Wypadek mógł bez wątpienia skończyć się tragicznie, gdyby nie fakt, że mężczyzna wylądował na rosnących w ogrodzie tujach, które zamortyzowały upadek.

- Z przekazanych od policji informacji wynika, że mężczyzna był w trakcie kursu pilotażu - powiedział nam mł. bryg. Łośko.

