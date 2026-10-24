W skrócie Do wypadku doszło w nocy w Grudziądzu na ulicy Jana Pawła II, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe marki audi oraz mercedes jadące w tym samym kierunku.

W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało siedem osób, w tym troje dorosłych oraz czwórka dzieci, które trafiły do okolicznych placówek medycznych.

Dwulatek w stanie zagrażającym życiu został przetransportowany do szpitala w Bydgoszczy, gdzie lekarze walczą o życie dziecka, pozostałe osoby nie są zagrożone.

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Do zdarzenia doszło ok. godz. 1.30 na ul. Jana Pawła II w Grudziądzu, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe: audi i mercedes jadące w tym samym kierunku w stronę ul. Łąkowej - przekazał Interii rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu st. asp. Łukasz Kowalczyk.

- Kierujący audi postanowił wykonać manewr zmiany kierunku ruchu na skrzyżowaniu z ulicą Graniczną. W tym momencie w bok jego pojazdu uderzył jadąca za nim kierująca mercedesem 21-letnia kobieta - dodał rzecznik policji.

Groźny wypadek w Grudziądzu. Siedmioro rannych w tym dzieci

W wyniku wypadku poszkodowanych zostało siedem osób, w tym troje osób dorosłych i czwórka dzieci. Ranni zostali przewiezieni do szpitali.

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- Jedno z dzieci w wieku dwóch lat w stanie zagrażającym życiu zostało przetransportowane do szpitala w Bydgoszczy, gdzie trwa walka o uratowanie jego życia - przekazał st. asp. Łukasz Kowalczyk.

Pozostali poszkodowani odnieśli obrażenia niezagrażające życiu, jednak wymagające hospitalizacji.

W akcji ratunkowej na miejscu zdarzenia brali udział ratownicy medyczni, strażacy oraz policjanci. Śledczy będą wyjaśniać przyczyny zdarzenia.



