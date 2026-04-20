W skrócie Czteroletni chłopiec wypadł w poniedziałek po południu z balkonu na piątym piętrze mieszkania w Bydgoszczy.

Dziecko zostało przewiezione do szpitala w ciężkim stanie, gdzie zmarło; rodzice dziecka byli trzeźwi.

Śledztwo w sprawie tragedii przejęła bydgoska prokuratura, a matka chłopca, będąca w ciąży, została zabrana do szpitala.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło około godz. 17.30. Czterolatek miał wypaść z balkonu na piątym piętrze na inny balkon, znajdujący się na pierwszej kondygnacji.

Na miejsce wezwano służby. Dziecko w ciężkim stanie przewieziono do szpitala. Po godz. 21 Interia otrzymała potwierdzenie z KMP w Bydgoszczy, że pomimo kilkugodzinnej reanimacji chłopczyk nie żyje.

Śledztwo przejęła bydgoska prokuratura. Wcześniej na miejscu wypadku interweniowała straż pożarna, policja i zespół ratownictwa medycznego.

Miejsce tragicznego wypadku w Bydgoszczy. Zmarł czterolatek

Bydgoszcz. Czterolatek nie żyje, dziecko spadło z balkonu

Służby ustaliły, że rodzice czterolatka byli trzeźwi. Ojciec dziecka ma 26 lat, matka jest o rok młodsza.

Reporter TVP3 Bydgoszcz dotarł do okoliczności wypadku. Według nieoficjalnych doniesień 26-latek miał na kilka minut opuścić mieszkanie, aby pomóc żonie wnieść zakupy na wyższe piętro. Właśnie wtedy doszło do tragedii.

25-latka, matka dziecka, jest w ciąży. Informacja o wypadku chłopca okazała się dla niej szokiem. Kobietę przetransportowano do szpitala.

Palade o sytuacji w PiS w ''Gościu Wydarzeń'': Ma dużą szansę się rozpaść. Wymiana ciosów jest coraz ostrzejsza Polsat News Polsat News