W skrócie Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo w Kłódce w województwie kujawsko-pomorskim.

W wyniku wypadku poszkodowanych zostało siedem osób, w tym troje dzieci, które trafiły do szpitala.

Droga krajowa nr 16 w miejscu zdarzenia jest zablokowana, a w regionie obowiązuje alert pogodowy związany z gołoledzią.

Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 16. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przekazała w mediach społecznościowych, że dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo.

Zdarzenie miało miejsce na 17. km drogi krajowej nr 16, na odcinku pomiędzy Grudziądzem i Łasinem.

Kłódka. Czołowe zderzenie samochodów, kilka osób poszkodowanych

Łącznie dwoma pojazdami podróżowało siedem osób. Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu cztery z nich - w tym troje dzieci - zostały poszkodowane.

KM PSP w Grudziądzu dodała w komunikacie, że wszystkie osoby biorące udział w wypadku zostały przetransportowane do szpitala.

Trasa, na której doszło do zderzenia samochodów, jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia na drodze mogą potrwać około trzech godzin.

Przypomnijmy, że niemal w całej Polsce panują niebezpieczne warunki na drogach - część kraju została objęta alertami. Ostrzeżenie drugiego stopnia, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obowiązuje m.in. województwo kujawsko-pomorskie, w tym powiat grudziądzki.

Do poniedziałkowego popołudnia prognozowane są tam - oraz w pozostałych regionach w Polsce objętych pomarańczowym alertem - słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź.

