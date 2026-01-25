Czołowe zderzenie na drodze krajowej. Siedem osób poszkodowanych

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo w Kłódce (woj. kujawsko-pomorskie). Wśród kilku poszkodowanych osób jest troje dzieci. Wszystkie osoby biorące udział w wypadku trafiły do szpitala. Trasa jest zablokowana, a na miejscu panują utrudnienia.

Dwa rozbite samochody osobowe po czołowym zderzeniu, jeden na jezdni, drugi na poboczu wśród śniegu, wokół pojazdów obecne służby ratunkowe i karetka, tło stanowią zalesione tereny podczas zmierzchu.
Zderzenie samochodów w Kłódce. Wśród poszkodowanych osób są dzieciKomenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo w Kłódce w województwie kujawsko-pomorskim.
  • W wyniku wypadku poszkodowanych zostało siedem osób, w tym troje dzieci, które trafiły do szpitala.
  • Droga krajowa nr 16 w miejscu zdarzenia jest zablokowana, a w regionie obowiązuje alert pogodowy związany z gołoledzią.
  Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 16. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przekazała w mediach społecznościowych, że dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo.

Zdarzenie miało miejsce na 17. km drogi krajowej nr 16, na odcinku pomiędzy Grudziądzem i Łasinem.

Kłódka. Czołowe zderzenie samochodów, kilka osób poszkodowanych

Łącznie dwoma pojazdami podróżowało siedem osób. Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu cztery z nich - w tym troje dzieci - zostały poszkodowane.

    KM PSP w Grudziądzu dodała w komunikacie, że wszystkie osoby biorące udział w wypadku zostały przetransportowane do szpitala.

    Trasa, na której doszło do zderzenia samochodów, jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia na drodze mogą potrwać około trzech godzin.

    Przypomnijmy, że niemal w całej Polsce panują niebezpieczne warunki na drogach - część kraju została objęta alertami. Ostrzeżenie drugiego stopnia, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, obowiązuje m.in. województwo kujawsko-pomorskie, w tym powiat grudziądzki.

    Do poniedziałkowego popołudnia prognozowane są tam - oraz w pozostałych regionach w Polsce objętych pomarańczowym alertem - słabe i okresami umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź. 

