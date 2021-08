Chełmno: Rozbił szybę głową dziecka. Trwają poszukiwania

Do zdarzenia doszło w sobotę - 7 sierpnia - na ul. Szkolnej w Chełmnie. 12-letni chłopiec wsiadając do auta dotknął drzwiami pojazdu obok - informuje "Czas Chełmna". Jego kierowca złapał dziecko i uderzył jego głową w szybę samochodu, rozbijając ją.

Mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Chłopiec z kolei trafił do szpitala. Na szczęście nie doznał poważnych obrażeń.

Jedynymi świadkami zdarzenia była rodzina chłopca. Policja zabezpieczyła monitoring i prosi o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Chełmie wszystkie osoby, które mogą coś wiedzieć o sprawie. Trwają poszukiwania sprawcy.

Reklama

W sprawę zaangażował się także prokuratura. - Przemawiał za tym interes społeczny. Do zdarzenia doszło w przestrzeni publicznej. Sprawca dążył do wyrządzenia bólu i uszkodzenie mienia. To bulwersujący czyn, który wzbudza potępienie społeczne - powiedział prokurator Mateusz Wiśniewski z Prokuratury Rejonowej w Chełmnie w rozmowie z "Czasem Chełmna".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Kierowca pod wpływem narkotyków staranował pieszego Polsat News