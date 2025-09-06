Celowo wjechał w grupę ludzi. Policja apeluje o pomoc
Policjancji z Chełmna (woj. kujawsko-pomorskie) poszukują świadków zdarzenia z lipca, kiedy 56-letni kierowca samochodu potrącił w sumie pięć osób, w tym dwoje dzieci. "Każda informacja może okazać się istotna dla ustalenia okoliczności zdarzenia" - przekazała policja.
"Funkcjonariusze proszą o kontakt kobietę, która w momencie zdarzenia stała na przystanku ES-Bus przy ul. Rynek oraz kobietę i mężczyznę, którzy wchodzili z ul. Grudziądzkiej w ul. Rynek, prowadząc wózek z dzieckiem" - napisano w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.
Zwrócili się również do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu świadków wypadku o przekazanie posiadanych informacji policji. "Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu wskazanych świadków zdarzenia, prosimy o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 5 lub telefoniczny pod numerem telefonu 47 754 72 28 w godzinach 07:30-15:30 lub całodobowo z dyżurnym KPP w Chełmnie pod numerem telefonu 47 754 72 00 powołując się na znak sprawy L.dz. D - 1280/25" - napisano.
Wypadek w Chełmnie. Mężczyzna potrącił pięć osób
Do wypadku, o którym mowa doszło 11 lipca w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. 56-letni mężczyzna kierujący samochodem mitsubishi wjechał na ul. Rynek pod prąd, a następnie zjechał na chodnik i potrącił idące nim trzy osoby.
Na tym jego rajd się jednak nie skończył. Chwilę później kierowca wjechał w ul. Hallera, również pod prąd i potrącił kolejne dwie osoby: dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat.
56-letni Zbigniew W. został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa pięciu osób. Według prokuratury mężczyzna wjechał w pieszych celowo. Sąd w lipcu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres dwóch miesięcy.
Podejrzany nie przyznał się popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia.