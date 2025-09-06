"Funkcjonariusze proszą o kontakt kobietę, która w momencie zdarzenia stała na przystanku ES-Bus przy ul. Rynek oraz kobietę i mężczyznę, którzy wchodzili z ul. Grudziądzkiej w ul. Rynek, prowadząc wózek z dzieckiem" - napisano w komunikacie Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie.

Zwrócili się również do wszystkich osób, które mogą pomóc w ustaleniu świadków wypadku o przekazanie posiadanych informacji policji. "Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu wskazanych świadków zdarzenia, prosimy o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 5 lub telefoniczny pod numerem telefonu 47 754 72 28 w godzinach 07:30-15:30 lub całodobowo z dyżurnym KPP w Chełmnie pod numerem telefonu 47 754 72 00 powołując się na znak sprawy L.dz. D - 1280/25" - napisano.

Wypadek w Chełmnie. Mężczyzna potrącił pięć osób

Do wypadku, o którym mowa doszło 11 lipca w Chełmnie w województwie kujawsko-pomorskim. 56-letni mężczyzna kierujący samochodem mitsubishi wjechał na ul. Rynek pod prąd, a następnie zjechał na chodnik i potrącił idące nim trzy osoby.

Na tym jego rajd się jednak nie skończył. Chwilę później kierowca wjechał w ul. Hallera, również pod prąd i potrącił kolejne dwie osoby: dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat.

56-letni Zbigniew W. został zatrzymany i usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa pięciu osób. Według prokuratury mężczyzna wjechał w pieszych celowo. Sąd w lipcu zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na okres dwóch miesięcy.

Podejrzany nie przyznał się popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu od 15 lat pozbawienia wolności do dożywocia.

"Imperium się sypie i pada". Wipler o zadłużeniu USA Polsat News Polsat News