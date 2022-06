Polska Krakowscy kierowcy szykują się do strajku. W lipcu dostaną drugą podwyżkę

Poniedziałkowe zgłoszenie pierwotnie wpłynęło do Bydgoskiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego. Sprawa została przekazana do realizacji Straży Miejskiej. Funkcjonariusze udali się do jednego ze sklepów spożywczych, gdzie zastali węża - informuje bydgoska Straż Miejska.

Bydgoszcz. W "Żabce" był wąż zbożowy

Okazało się jednak, że po sklepie pełzał wąż zbożowy, niegroźny i niejadowity gatunek, często hodowany w warunkach domowych.

Jak przekazali strażnicy miejscy z Bydgoszczy, gad został odebrany przez patrol od obsługi sklepu i przewieziony do schroniska dla zwierząt przy ul. Grunwaldzkiej 298 w Bydgoszczy.

