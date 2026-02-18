W skrócie W nocy z wtorku na środę doszło do kolejnej awarii systemu ciepłowniczego we Włocławku, pomimo wcześniejszego usunięcia poważnej usterki.

Władze Włocławka informują o stopniowym przywracaniu ogrzewania na kolejne osiedla.

Prace naprawcze trwają, a służby lokalizują problem z siecią na pozostałej części osiedla Południe.

Z powodu uszkodzenia głównej rury doprowadzającej ciepło do miasta, ponad połowa mieszkańców Włocławka nie miała we wtorek ogrzewania. Po przeprowadzonych pracach, w środę nad ranem doszło do kolejnej awarii.

"W nocy system ciepłowniczy MPEC odzyskał pełną sprawność techniczną. Tym samym awaria przy ul. Barskiej została usunięta. Około godziny 6.00 doszło jednak do ponownego wyłączenia automatyki systemu, co ma związek z utratą ciśnienia w innym miejscu. Służby MPEC nieustannie pracują i ustalają miejsce potencjalnego wycieku" - przekazał nad ranem włocławski urząd miejski.

Kolejna awaria we Włocławku. Mieszkańcy bez ogrzewania, trwają prace

Polska Agencja Prasowa ustaliła, że miejsce kolejnego wycieku jest inne niż we wtorek i dotyczy jednej z bocznych rur.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energii Cieplnej we Włocławku poinformowało w środę ok. godz. 7, że "proces napełniania systemu ciepłowniczego wydłużył się o około 10 godzin względem pierwotnych założeń".

Włocławski magistrat przekazał po godz. 11, że na osiedlach Kazimierza Wielkiego, Śródmieściu, osiedlu Płocka i części osiedla Południe (ul. Długa i Kolska) ciepło zostanie przywrócone "w ciągu najbliższych godzin". Potwierdzono także, że trwa identyfikowanie problemu z siecią na pozostałej części osiedla Południe.

Według informacji uzyskanych przez Interię we włocławskim MPEC-u, na miejscu pracują służby, jednak nieznana jest dokładna godzina zakończenia prac nad przywróceniem ogrzewania do wszystkich mieszkań, a szczegóły dotyczące przyczyn wciąż są ustalane.

Awaria we Włocławku. We wtorek odwołano zajęcia w szkołach

Wtorkowa awaria pozbawiła dostępu do ogrzewania około 50 tys. osób, a obszarowo objęła około 60 proc. miasta - przekazał prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki.

Urząd Miasta Włocławka poinformował, że przyczyną awarii było pękniecie rury o średnicy 600 mm. Sieć przełączono na zapasową magistralę.

Z powodu awarii odwołano zajęcia w części placówek oświatowych. "Zajęcia w żłobkach, przedszkolach i szkołach na terenie osiedla Południe, Śródmieście i Kazimierza Wielkiego zostają odwołane. Na terenie osiedla Michelin, Zawiśle oraz Zazamcze zajęcia odbywają się według planu" - poinformował urząd. Nieczynna była też kryta pływania.

"Używaj elektrycznych grzejników, farelek lub termoforów, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa pożarowego. Nie używaj kuchenek gazowych, piekarników ani grilli do ogrzewania mieszkań. Gotowanie w ramach normalnego użycia kuchenki gazowej jest dopuszczalne, ale nie jako źródło ogrzewania pomieszczeń" - przekazał magistrat.

