Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska poinformowała PAP, że 29-latek z Kolumbii usłyszał zarzuty udziału w bójce i zabójstwa . Grozi mu nawet dożywotnie więzienie . Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Przesłuchiwanych jest także 12 innych osób. Dziewięć z nich to Kolumbijczycy, którzy usłyszeli zarzuty udziału w bójce, której następstwem była śmierć człowieka. Grozi im do 15 lat pozbawienia wolności. Zeznania podejrzanych mają potrwać do poniedziałkowego wieczora. Do sądu w Świeciu skierowanych zostało pięć wniosków o areszt. Adamska-Okońska zapewnia, że będą też kolejne.