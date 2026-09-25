Atak nożowników w Inowrocławiu. Tragiczny finał, nie żyje 41-latek

Alicja Krause

Alicja Krause

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41-latek zmarł po ataku nożowników w Inowrocławiu - potwierdziła Interii asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z lokalnej policji. - W zdarzeniu brało udział dwóch sprawców - doprecyzowała. Napastnicy zostali zatrzymani.

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Radiowóz policyjny z włączonymi niebieskimi światłami i napisem 'POLICJA' na dachu, zdjęcie ilustracyjne.
Atak nożowników w Inowrocławiu. Nie żyje 41-latek (zdj. ilustracyjne)Jakub PorzyckiAgencja FORUM

W skrócie

  • W Inowrocławiu 41-letni mężczyzna zmarł po tym, jak został zaatakowany przez dwóch napastników z nożami.
  • Domniemani sprawcy, mający 34 i 38 lat, zostali zatrzymani przez policję.
  • W maju podobny atak nożownika miał miejsce we Włocławku, w wyniku czego poszkodowana została 43-letnia kobieta.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w czwartek około godz. 23 na parkingu przy Teatrze Miejskim w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie).

Do 41-latka podeszło dwóch mężczyzn z nożami w rękach. - Zaatakowali go, zadając mu kilka ciosów w różne części ciała, po czym uciekli - przekazała Interii asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak z lokalnej policji.

Atak nożowników w Inowrocławiu. Napastnicy zostali złapani

Pomimo podjętych działań życia zaatakowanego 41-latka nie udało się uratować. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Policjantom udało się schwytać napastników. - Są to mężczyźni w wieku 34 i 38 lat - wyjaśniła rzeczniczka policji w Inowrocławiu.

Na miejscu tragedii mundurowi wykonali niezbędne czynności i oględziny pod nadzorem prokuratora.

- W chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności procesowe, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności tego tragicznego zdarzenia - dodała policjantka.

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Włocławek. Dwa ataki nożem, oprawca dołączył do ofiary

To kolejne niebezpieczne zdarzenie tego typu w woj. kujawsko-pomorskim. W maju do ataku nożownika doszło we Włocławku. Na jednej z uliczek do 43-letniej kobiety podszedł 38-letni mężczyzna, który ranił ją nożem.

- Po ataku mężczyzna oddalił się. Za nim udało się dwoje mężczyzn - przekazał polsatnews.pl mł. asp. Tomasz Tomaszewski z tamtejszej policji. Jak wyjaśnił, w efekcie również 38-latek został dźgnięty nożem oraz pobity.

Ostatecznie do szpitala trafiła zarówno 43-latka, jak i jej potencjalny oprawca. 37-latek, który brał udział w obezwładnieniu napastnika, został natomiast zatrzymany przez policję.

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