800 litrów paliwa na torach. Akcja strażaków w Grębocinie

Justyna Kaczmarczyk

Oprac.: Justyna Kaczmarczyk

800 litrów paliwa wylało się na tory po tym, jak samochód osobowy zderzył się z ciężarówką w miejscowości Grębocin niedaleko Torunia. W związku ze zdarzeniem czasowo wstrzymano ruch na kolei.

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Strażak podczas akcji ratunkowej sięga po sprzęt z wozu strażackiego. Fot. ilustracyjna
Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej. fot. ilustracyjnaNewsLubuskiEast News

Z informacji od straży pożarnej wynika, że do zderzenia dwóch pojazdów - ciężarowego i samochodowego, doszło przy ul. Kolejowej w Grębocinie (a nie w Papowie Toruńskim, jak początkowo podawano).

- Nie ma osób poszkodowanych - przekazała Interii rzeczniczka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Aleksandra Starowicz.

Obecni na miejscu policjanci ustalili, że kierowca osobowej Kii nie udzielił pierwszeństwa przejazdu ciężarowemu Mercedesowi.

- Okazało się, że 43-letni kierowca osobówki był nietrzeźwy - przekazał Interii mł. aspirant Sebastian Dobrzeniecki, asystent zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.

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Jak z kolei podał Bartosz Pietrzykowski z zespół prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., do kolizji doszło na torze dojazdowym do elektrociepłowni, ale w zdarzeniu nie brał udziału żaden pociąg.

Grębocin. Poważny wypadek, utrudnienia na kolei

- Na prośbę straży pożarnej początkowo ograniczyliśmy, a o godz. 16.10 całkowicie wstrzymaliśmy ruch pociągów. Zatrzymany został jeden pociąg PKP Intercity - powiedział Interii Pietrzykowski.

Po godz. 17 ruch pociągów przywrócono, ale w ograniczonym zakresie, mogą poruszać się z prędkością 20 km/h - przekazała Interii rzeczniczka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. Aleksandra Starowicz.

Strażacy wciąż na miejscu mają dużo pracy - z samochodu ciężarowego wylało się bowiem około 800 litrów paliwa.

Na miejscu działają służby, w tym cztery zastępy straży pożarnej. Póki co nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

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