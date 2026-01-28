W skrócie 67-letnia Izabela M. została nieprawomocnie skazana na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu za groźby kierowane w internecie do Jerzego Owsiaka.

Wyrok nie jest prawomocny, wobec czego prawnicy kobiety zapowiedzieli apelację.

Adwokat oskarżonej stwierdziła, że kara to represja wobec wolności słowa.

W styczniu ubiegłego roku 67-latka napisała w sieci m.in.: "giń człowieku" i "dość okradania, dość twojego dorabiania się". Słowa kierowane były pod adresem Jerzego Owsiaka, szefa WOŚP.

Groźby wobec Jerzego Owsiaka. Jest wyrok sądu

Uzasadniając wyrok, sędzia Marcin Czarciński powiedział, że publikując komentarz w sieci, oskarżona publiczne nawoływała do popełnienia zbrodni.

- Nie można przyjąć, że działania przez nią podjęte miały nieznaczne skutki, gdyż wpis został zamieszczony na ogólnodostępnym koncie pokrzywdzonego, które jest obserwowane przez ponad milion osób - mówił.

Sędzia zwrócił uwagę, że kobieta miała świadomość czynu i jego wydźwięku mobilizacyjnego wobec osób, które mogłyby dopuścić się działań wobec Jerzego Owsiaka.

Kara sześciu miesięcy więzienia została zawieszona na rok próby. 67-latka ma też zapłacić na rzecz szefa WOŚP tysiąc złotych. Sąd wydał również wobec kobiety zakaz zbliżania się do lidera fundacji na odległość mniejszą niż 50 metrów i kontaktowania się z nim.

Groźby wobec szefa WOŚP. "Dochodzimy do granic absurdu"

Reprezentująca kobietę adw. Magdalena Majkowska z Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris zapowiedziała apelację w tej sprawie.

- Kara orzeczona wobec oskarżonej jest represją wymierzoną w wolność słowa i ma na celu zakneblowanie ust tym obywatelom, którzy mają inne zdanie na temat obecnej władzy czy pupilów obecnej władzy - mówiła.

- To tak, jakbyśmy uważali, że jak powiemy "niech cię piorun trzaśnie" i to byłaby groźba karalna. Dochodzimy do granic absurdu w tym momencie - oceniła prawniczka.

Obecna w sądzie publiczność skandowała m.in. "precz z komuną".

Na rozprawie nie było Jerzego Owsiaka. Rzeczniczka WOŚP Aleksandra Rutkowska przekazała, że obecnie fundacja nie planuje komentowania wyroku.

