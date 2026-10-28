17-latka z zarzutami. Miała planować zabójstwo pracownika szkoły

Patryk Idziak

Patryk Idziak

17-letnia Emilia G. usłyszała zarzut przygotowania do zabójstwa pracownika jednej ze szkół w powiecie żnińskim. Do jej zatrzymania doszło 22 października. Sąd zastosował wobec niej trzymiesięczny areszt tymczasowy. Jak przekazała Interii prokuratura, dziewczyna gromadziła niebezpieczne narzędzia, z których jedno trzymała w plecaku.

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Policyjne radiowozy z włączonymi sygnałami świetlnymi zaparkowane na ulicy.
Policyjne radiowozy na sygnale. Zdj. ilustracyjne123RF/PICSEL

W skrócie

  • 17-letnia Emilia G. usłyszała zarzut przygotowania do zabójstwa pracownika szkoły w powiecie żnińskim, za co grozi jej od dwóch do 15 lat więzienia.
  • Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy ze względu na uzasadnioną obawę matactwa.
  • Policja zabezpieczyła niebezpieczne narzędzia, które nastolatka gromadziła w domu oraz w swoim plecaku.
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- W ubiegły czwartek funkcjonariusze wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Żninie zatrzymali 17-latkę podejrzewaną o przygotowanie do zabójstwa pracownika jednej ze szkół na terenie powiatu żnińskiego - poinformował w rozmowie z Interią sierż. szt. Piotr Kasprzak, rzecznik prasowy żnińskiej policji.

Nastolatka miała planować zabójstwo w szkole. Usłyszała zarzut

Prokuratura postawiła Emilii G. zarzut przygotowania do zbrodni zabójstwa.

W piątek, 23 października, sąd przychylił się do wniosku o trzymiesięczny areszt tymczasowy wobec zatrzymanej, który argumentowano obawą o matactwo.

Jak przekazała Interii prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, nastolatka gromadziła niebezpieczne narzędzia. Jeden z noży trzymała w plecaku, a drugi w swoim domu. Jednocześnie wyrażała się w sposób sugerujący agresywne zamiary.

Za zarzucany czyn grozi od dwóch do 15 lat pozbawienia wolności.

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Seria zatrzymań uczniów w całej Polsce

Zatrzymanie 17-latki to kolejne z działań służb wobec uczniów, jakie podjęto w tym miesiącu. Według danych z 20 października w związku z ostatnimi atakami w szkołach policja przeprowadziła blisko 258 tysięcy kontroli placówek i zatrzymała 195 osób.

"Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych" - przekazano w komunikacie policji na początku ubiegłego tygodnia.

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